شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا 11.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 13مليون سهم محققة ما قيمته 11.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 319 صفقة لـ 28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاعى العقارات والاستثمار بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.63%.