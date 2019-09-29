شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تستعد لافتتاح قصر الأمير يوسف كمال وعدد من المشروعات بقنا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه مسئولو وزارة التخطيط، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات، وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادى بعد انتهاء أعمال الترميم التى شهدها القصر مؤخرًا.

ومن المقرر أن يستهل مسئولو الوزارة جولتهم بالمحافظة بالمشاركة بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادى، والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع رواد 2030، كما تفتتح وزارة التخطيط قصر الأمير يوسف كمال ومقابلة عدد من أعضاء مجلس النواب للوقوف على متطلبات أهل المحافظة، على أن يتم بعد ذلك زيارة دير الأنبا بضابا لتختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".

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جدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي 19 /2020 خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد البناء، حيث تمثلت أهم مشروعات التعليم في إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعى، فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، ومستشفى نجع حمادي المركزي، ومستشفى قفط المركزي ومستشفى دشنا المركزي ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأطفال.

كما تضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا و تطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.