شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار المانجو فى سوق العبور .. الكيلو يبدأ من 5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار المانجو داخل سوق العبور استقرارا على مدار شهر سبتمبر ، حيث تراوحت الأسعار بين 5 – 40 جنيها لجميع الأصناف.

وسجلت أسعار المانجو بحسب أصنافها الأسعار كالتالى:

الكنت 8 – 14 جنيها ، والكيت 8 – 14 جنيها ، والسنارة 7 – 11 جنيها ، وبيض العجل 7 – 11 جنيها ، جولك 10 -14 جنيها ، صديقة 20 -26 جنيها ، والدبشة 7 -11 جنيها ، والفص 30 – 40 جنيها.

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فيما تراوحت أسعار المانجو بلدى 5 -10 جنيهات ، والزبدية 8 – 12 جنيها ، والعويس 20 – 27 جنيها ، وهياتم 8 – 10 جنيها.