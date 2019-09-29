موعد صرف مقررات السلع التموينية المدعمة لشهر أكتوبر

الموجز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء شركات الجملة التابعة لوزارة، الثلاثاء المقبل، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتجات للشركات التابعة أولاً بأول