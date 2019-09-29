شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تتيح 6500 قطعة أرض مجانية فى 6 مخططات سكنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، إذ توفر 6447 قطعة أرض مجانية تتوزع على 4 مناطق، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضى التى يستمر البرنامج فى طرحها شهرياً عبر بوابته الإلكترونية، ليُتاح للمستفيدين اختيار المخطط السكنى المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين فى خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكترونى للبرنامج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح برنامج "سكني" فى بيانٍ صحفى، أنه فعّل خاصية الحجز الإلكترونى للأراضى المجانية، إذ يمكن للمستفيدين استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يتيح لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكترونى.

وأشار إلى أنه جرى تفعيل هذه الخاصية لـ 6 مخططات جديدة جارى استكمال أعمال التطوير فى 3 منها، وبدأ التسليم فى الثلاثة الآخرين، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط "مشروع تثليث" فى منطقة عسير توفر 1017 قطعة أرض، وفى منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع "واحة العرضية" بمحافظة العرضيات، الذى يضم 461 قطعة أرض مجانية، إضافة إلى مخطط "الرفاة" ويحتوى على 767 قطعة أرض.

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كما تضمنت مخطّطين فى منطقة الرياض توفر نحو 700 قطعة أرض، تشمل مخطط "مركز شلاح" الذى يوفر 237 أرض بمحافظة الرين، ومخطط "العمق" ويوفر نحو 446 أرض بمحافظة الرين، إضافة إلى مخطط "ضاحية الملك عبدالله 10" فى منطقة جازان، والذى يوفر 3519 قطعة أرض.

يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان قد خصص 207.296 قطعة أرض فى مختلف مناطق المملكة منذ اطلاق البرنامج، منها 50 ألف قطعة مجانية جرى تخصيصها



هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضى المجانية فى مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضى المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتى لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.