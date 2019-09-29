شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر تراجع أسعار الذهب فى مصر 8 جنيهات خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالى فى مصر، بقيمة 8 جنيهات بالتزامن، إذ هبط الذهب من 694 إلى 686 جنيها للجرام من العيار الرئيسى بسوق الصاغة فى مصر، ويعود هذا الانخفاض فى سعر المعدن النفيس إلى التراجع العالمى فى الذهب، عقب هبوط الأوقية من 1500 دولاراً مسجلا 1497 دولار، وهو ما يفسر هبوط أسعار الذهب فى مصر.

ويرتبط سعر الذهب فى مصر بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت امين أحد التجار بسوق الصاغة.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.