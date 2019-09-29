شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد تعلن عن تحسن نتائج أعمال شركتى "ايليجكت" و"هايديلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن نتائج أعمال شركتى الكهرباء التابعتين للقابضة للتشييد والتعمير، تحسنت بشكل ملموس خلال العامين الماليين الماضيين ، لافتا أن السبب المباشر، هو إنهاء المشروعات القديمة والمشاركة فى أعمال خارج مصر.

وحول شركة "ايليجكت" العامة للمشروعات الكهربائية أشار إنها ما تزال تسعى لزيادة قيمة الإيرادات والأرباح خلال العام المالى الجارى، خاصة أن إيرادات الشركة تراجعت فى العام المالى 2015-2016 لـ116.66 مليون جنيه، كما تراجعت العام المالى التالى إلى 68.31 مليون جنيه وبنهاية العام المالى 2017-2018 تحسنت الإيرادات بشكل محدود وبلغت 87.4 مليون جنيه .

أضافت المصادر إنه بالرغم من انخفاض الإيرادات، إلا أن الشركة حققت أرباحا بلغت 4.7 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ،وحققت فى العام التالى 1.5 مليون جنيه، لافتا انه من المتوقع تحسن هذا المبلغ كثيرا العام الجارى .

وتقوم الشركة بأعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية داخل وخارج البلاد.

Advertisements

وحول شركة "هايديلكو" السد العالى للمشروعات الكهربائية ،أوضح أنها حققت 173.2 مليون جنيه ايرادات العام المالى 2015-2016 وانخفضت الى 74 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ،ثم ارتفعت إلى 273.1 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

أضاف ان الشركة فى تحقيق صافى أرباح بلغت 35.1 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، مقابل ربح بلغ 16.6 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، وذلك نتيجة ارتفاع حجم العمل الذى حصلت عليه الشركة فى مصر وخارجها.

جدير بالذكر أن الشركة تعمل فى تركيب محطات توليد الكهرباء وأعمال التركيبات الصناعية داخل وخارج مصر.