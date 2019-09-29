شكرا لقرائتكم خبر عن 49.3 ألف طن معدل انخفاض استيراد البوتاجاز يوليو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل استيراد البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 126.7 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استيراد بلغ 176 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 49.3 ألف طن، وذلك وفقا لتقريرصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات وادى ايضا لانخفاض معدل الاستيراد.

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وكان لخطة وزارة البترول فى التوسع لاستخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز ،أكبر الأثر في تقليل الكميات المستوردة من البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيه 2014 وحتى يونيه 2019.