شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تدفع شركات البورصة إلى إصدار أسهم مجانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى يوم الاثنين المقبل، الحق فى توزيع الأسهم المجانية لشركتى أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، ولكن ما هى الأسهم المجانية، ولماذا تصدرها شركات البورصة؟





الأسهم المجانيةيقصد بها توزيعات الأرباح فى صورة أسهم، حيث يتم منح المستثمر عددا من الأسهم بدلاً من إعطائه توزيعات نقدية، ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة ما يملكه من أسهم فى الشركة.





وتلجأ شركات البورصة إلى إصدار أسهم مجانية لـ6 أسباب وهى:1-وضع سهم الشركة فى مستوى سعرى مناسب فى حالة تداول أسهم الشركة عند مستوى سعرى مرتفع بالمقارنة بالمستوى السعرى للشركات العاملة فى ذات القطاع فتلجأ الشركة إلى زيادة عدد الأسهم بإصدار أسهم مجانية، حيث يترتب على ذلك تخفيض القيمة السوقية للسهم نتيجة انخفاض نصيب السهم من أرباح الشركة.

2- زيادة عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول فإصدار أسهم مجانية يعنى إصدار أسهم إضافية للأسهم القائمة، ويترتب على ذلك زيادة فى عدد الأسهم المتاحة للتداول مما يساعد على تنشيط حركة التداول على سهم الشركة بالبورصة، ومن ثم زيادة درجة سيولته.

3- الرغبة فى زيادة قاعدة المستثمرين بالشركة يترتب على زيادة المعروض من أسهم الشركة وانخفاض القيمة السوقية للسهم زيادة فى درجة الجاذبية للاستثمار فى السهم، ويؤدى ذلك إلى تسهيل مهمة المساهمين القدامى الراغبين فى بيع جزء من أسهمهم لمستثمرين جدد ومن ثم يحصلون على التوزيع فى صورة نقدية فى حالة قيامهم ببيع الأسهم المجانية الممولة من أرباح العام، وبذلك يزداد عدد المساهمين.

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4- توزيع الأسهم المجانية يعد مؤشرا قويا على متانة موقف الشركة فقيام الشركة بإعادة استثمار صافى أرباح العام وما يترتب عليها من زيادة فى رأس المال بأسهم مجانية يعطى انطباعا لدى المساهمين بأن توزيع الأرباح المتوقعة فى المستقبل سوف تزيد بدرجة أكبر من التوزيعات السابقة نتيجة احتجاز الأرباح واستثمارها داخل الشركة وإصدار أسهم مجانية إضافية مقابل تلك الأرباح المحتجزة.

5- الأسهم المجانية وسيلة للتمويل الذاتى فتحويل جزء من أرباح العام إلى رأس مال الأسهم فى صورة أسهم مجانية يجنب الشركة المساس بحقوق الملكية كما يخفض من حاجتها إلى الاقتراض من الغير إذا ما أرادت الشرك التوسع فى أنشطتها أو تمويل أنشطة جديدة تكون مرتبطة بالغرض الذى قامت من أجله الشركة.

6- تسهيل عمليات التداول على أسهم الشركة فى الحالات التى يكون فيها سعر السهم مرتفعاً إلى مستويات تؤدى إلى تخفيض حجم التداول عليه، فتلجأ الشركة إلى زيادة عدد الأسهم المصدرة بإصدار أسهم مجانية، وذلك لتخفيض سعر السهم السوقى، وهو ما يؤدى إلى خلق طلب إضافى على السهم نظراً لانخفاض ثمنه.