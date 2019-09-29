شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط



تقرير خاص – أخبار اليوم: واصل المؤشر العام للسوق السعودي ارتفاعه وللأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أنهى أسبوعه المنتهي في 26 سبتمبر الجاري بارتفاعه 1.28% بينما كان قد ارتفع الأسبوع قبل الماضي بنسبة 1.21%، ليفقد السوق من قيمته السوقية 41.8 مليار ريال خلال الأسبوعين.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" وعلى الرغم من ارتفاع السوق وللأسبوع الثاني على التوالي إلا أنه لم يستطع تعويض خسائره في الأسبوع السابق عليهما فقط والتي بلغت 2.77%، وبخسارة بلغت 222.95 نقطة، بينما ارتفع المؤشر في الأسبوعين بنسبة 2.49%، وبخسارة بلغت 196.39 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لشركات السوق الأسبوع الماضي بنسبة 1.10% لتصل إلى 1.89 تريليون ريال مقارنة بـ 1.87 تريليون ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، لتكون الشركات قد حققت خسائر سوقية بلغت 20.67 مليار ريال.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبتراجع المؤشر الأسبوعي الماضي يكون قد تراجع في 16 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 21 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:



وارتفع الأسبوع الماضي 16 قطاعاً وكان الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.3% السلع الرأسمالية بنسبة 4.9%، تلاه تجزئة الأغذية 4.5%، ثم الطاقة بنسبة 3.8%، ثم المواد الأساسية وبنسبة 3.1%، في حين تراجع 5 قطاعات كان على رأسهم الإعلام والترفيه وبنسبة 6%، تلاه الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، وأخيراً قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.3%.

Advertisements

ومن الملفت هذا الأسبوع أن هذا التراجع جاء مصحوبا بتراجع في قيم وأحجام التداولات، حيث تراجع متوسط قيم التداولات اليومية إلى 4.017 ريال (-39%)، بينما تراجع متوسط أحجام التداولات البومية إلى 139.94 مليون سهم (-25%).

وكان المؤشر العام قد أنهى أسبوعه المنتهي في 12 سبتمبر الجاري مرتفعا بنسبة 1.12% وذلك بعد ارتفاع الأسبوع السابق له بنسبة 2.77%، ووصل حجم مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 15854.92 نقطة بنسبة ارتفاع 2.57%.

أخبار وتقارير ذات صلة

السوق السعودي يعود للتراجع سريعاً ويسجل انخفاضاً أسبوعيا للمرة الـ16 منذ بداية العام



قطاع الاتصالات يقود المؤشر السعودي لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يوليو



السوق السعودي يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي بأعلى تراجعات في 15 أسبوعاً ويفقد 713 نقطة في أغسطس

السوق السعودي يتراجع 1.2% بأسبوع ويفقد أكثر من 60 مليار ريال من قيمته السوقية في أغسطس

المؤشر السعودي يتراجع 1.7% الأسبوع الماضي بأقل تداولات منذ 22 أسبوعاً



المؤشر السعودي يحقق أكبر تراجع أسبوعي في شهرين ونصف رغم ارتفاعه بآخر جلساته

المؤشر السعودي يحقق ثالث ارتفاع أسبوعي لينهي أسبوعه فوق مستوى 9000 للمرة الأولى في ثلاثة أشهر

تطور نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق السعودية في آخر 6 فصول - 143مليار ريال(1)