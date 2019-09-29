شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية طويل وقصير الأجل عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة تعافي إنتاج النفط السعودي بسرعة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لإنتاج الخام.

كما توقعت أن تحاول الحكومة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4% هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض انتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.

وتوقعت أن تعزز المملكة جهود تطوير مسارات تصدير عبر البحر الأحمر تساعد في تجنب الخليج المضطرب.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس الماضي أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز.

Advertisements

وأضاف أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بلغ 880 ألف برميل في اليوم.

وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أبريل الماضي عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة أن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً في 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.

وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز في أكتوبر الماضي عن افتتاحها فرعا في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية.

وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وفي أكتوبر 2016 كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية.