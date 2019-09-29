شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 29 سبتمبر إلى 03 من أكتوبر القادم.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد غدا الأحد اجتماع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين وذلك لمناقشة عمليات التشغيل للشركة، ويناقش في ذات اليوم مجلس إدارة كل من بنك الفجيرة وأكسا الهلال الأخضر مستجدات العمل بشكل عام، ومناقشة بعض القضايا الإدارية الأخرى.

ويحل غداً الأحد موعد أحقية توزيع أرباح سنوية لمساهمي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك بنسبة 10% بواقع 10 فلوس للسهم. وفي اليوم ذاته يجتمع مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع وذلك للموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية في ذات اليوم لمناقشة الخطة الاستراتيجية للعام 2019-2021، والموافقة على تسعير اكتتاب التأمينة لغاية 30 يونيو 2019.

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ويناقش مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية المدرجة بسوق أبوظبي المالي غداً الأحد لمناقشة استخدام كامل الاحتياطي الاختياري لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 561.7 مليون درهم.

ويجتمع مجلس إدارة شركة يونيكاي المتحدة المدرجة بسوق دبي المالي يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري بمقر الشركة بمنطقة القوز - شارع الشيخ زايد وذلك لمتابعة الأمور الروتينة وأنشطة الشركة الاعتيادية.

ويحل في ذات اليوم موعد إلغاء إدراج شركة "أوتاد" لدى سوق دبي المالي.

ويوم الثلاثاء المقبل، يجتمع مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة فرص استثمارية جديدة وما يستجد من أعمال.

ويجتمع مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في ذات اليوم لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة وأعمال اللجان وما يستجد من أعمال.