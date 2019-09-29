ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن قيام «مركز دبي للسلع المتعددة» بتنظيم فعالية «أضواء على فرص الاستثمار في التجارة» على هامش «أسبوع دبي للاستثمار 2019». ينظم المركز منتدى «التبادل التجاري بين دبي والصين» في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول في برج الماس.
>> نفذت هيئة المواصفات والمقاييس (مواصفات) في العاصمة الكورية، سيؤول، دورة تدريبية حول متطلبات منح شهادات الحلال وفقاً للمواصفات القياسية الإماراتية رقم (2055-2) المنتجات الحلال.
>> تعتزم «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، المشاركة في معرض الأغذية العالمي (أنوجا) الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية بين 5 و9 أكتوبر/تشرين الأول، وتقود جناح دولة الإمارات والذي يضم تحت مظلته 20 شركة إماراتية .
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