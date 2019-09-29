سفراء «البحرية الدولية» يناقشون القضايا المؤثرة بالقطاع البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

ناقش اجتماع سفراء المنظمة البحرية الدولية الذي عقد على هامش يوم الملاحة البحرية العالمي، أهم القضايا المؤثرة في القطاع البحري والدور المناط بسفراء المنظمة البحرية الدولية للنوايا الحسنة في الترويج للمنظمة ومهامها وتعزيز الوعي العام بالصناعة البحرية والمهن البحرية ودعوة الشباب إلى الانخراط في القطاع البحري والعمل على الوصول إلى جمهور مستهدف جديد ورفع مستوى الوعي بالمزايا الإيجابية للعمل في القطاع البحري.

وضم الاجتماع السفراء البحريين للنوايا الحسنة بمن فيهم السفيرة البحرية الإماراتية للنوايا الحسنة الدكتورة عائشة البوسميط، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» والتي تمت تسميتها سفيراً بحرياً للنوايا الحسنة من قبل المنظمة البحرية الدولية خلال الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي التي أقيمت في كولومبيا من الفترة 15 إلى 17 سبتمبر 2019.

وركز المجتمعون على الدور المهم للسفراء البحريين للنوايا الحسنة في المساهمة في تعزيز القطاع البحري العالمي واستدامته، وترسيخ المكانة الرائدة لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن الدور المتنامي للمرأة فيه وتقلدها لمختلف المناصب في هذه الصناعة الحيوية. وأشارت البوسميط إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق السفراء البحريين للنوايا الحسنة، لاسيما في ما يتعلق بنشر الوعي بين صفوف الشباب حول أهمية هذا القطاع وضرورة الانخراط به سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو العمل في المهن البحرية.وقالت البوسميط: «شكل الاجتماع منصة هامة لبحث أهم القضايا التي تواجه القطاع البحري العالمي والتركيز على دورنا كسفراء بحريين للنوايا الحسنة في تعزيز هذا القطاع واستدامته. كما أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة وضع الآليات والخطط الكفيلة بإيجاد برنامج مدروس بعناية لخطة عملنا كسفراء والتشديد على ركائز نشر الرسائل الأساسية للمنظمة البحرية الدولية والتي تشمل وضع خطط اتصال فعالة وإعداد رسائل دعائية والمشاركة في المناسبات والفعاليات البحرية وإطلاق مبادارت المسؤولية الاجتماعية وعقد ورش العمل والندوات والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع البحري ووضع خطط للعلاقات العامة والإعلام البحري».