عقارات دبي باتجاه النمو التدريجي.. ومستوى التفاؤل يرتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

خلال جولتها على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال 2019 وعلى مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، لمست ”الخليج 365”، من خلال لقائها بالعديد من صناع القرار والعاملين في السوق العقاري المحلي، ارتفاعاً بمستويات التفاؤل والثقة لدى جميع الأطراف الذين أبدوا تجاوباً وتفاعلاً إيجابياً مع جملة القرارات والمحفزات والقوانين الحديثة التي أعلنت عنها حكومة دبي منذ بداية العام الجاري.

أكد عقاريون عاملون في السوق المحلي في دبي أن منظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع باتت أكثر تأثيراً في أداء هذه الصناعة في صون الحقوق وتفسير الواجبات وأقوى في ضبط العاملين فيها وتحديد مهام الجهات المعنية التي تصب جميعها في مركز الهدف الرئيسي لمرحلة جديدة من الإنجازات والنجاحات في تحقيق الرؤية التنموية المستقبلية للإمارة.

وأوضحوا أن سلة القرارات المتنوعة التي أعلن عنها خلال هذا العام، والتي سيباشر العمل بأغلبها رسمياً خلال العام المقبل، تمهد أرضية صلبة لبداية موسم عقاري جديد: عقارات دبي 2019- 2021 باتجاه النمو التدريجي سواء على صعيد حجم التصرفات وحركة البيع والشراء وارتفاع شهية الصناديق الأجنبية للاستثمار في البيئة المحلية التي تواصل الارتقاء إلى مستويات أعلى من النضج والشفافية والثقة.

وكشف مطورون أن دائرة الأراضي والأملاك باشرت باتخاذ إجراءات داخلية متشددة بشأن منح الموافقات والتصاريح اللازمة لإطلاق مشاريع جديدة في السوق المحلي بالإمارة. وأوضحت مصادر أن الحصول على تصاريح إطلاق أي مشروع جديد لم تعد كسابق عهدها.

إلى ذلك أشارت مصادر عقارية رسمية وخاصة الى أن قطاع التأجير والمنتجات العقارية الحديثة التي تم رفد بيئة الاستثمار المحلي بها بمبادرات وجهود قطاع إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على موعد ليس ببعيد مع اللوائح التنظيمية والقوانين التشريعية الخاصة بها، لتنضم إلى المنظومة الحالية وترفع بذلك شعار بيئة عقارية ناضجة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية تعمل في الوقت الراهن على وضع الضوابط والتشريعات القانونية ل5 قطاعات ومنتجات عقارية، وهي: قطاع التأجير، والرهن العقاري، وحماية المستثمر، والصناديق العقارية، والملكية الجماعية، واستأجر لتتملك»، لافتين إلى أهميتها القصوى وفوائدها الجمة لتعزيز ريادة مركز دبي العالمي ورفع مقياس تنافسية الإمارة بين أبرز المدن على وجه الأرض.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط حكومية لتطوير عدد من القوانين والأنظمة وإطلاق مجموعة متكاملة من المبادرات والمحفزات في القطاع العقاري خلال العامين 2019 و2020 في إطار المساهمة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي، والعمل في ظل توجيهات حكومة دبي، لتكون دبي الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

التنظيم العقاري

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسّسة التنظيم العقاري، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضمّن القانون الجديد إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 16 لسنة 2007، حيث حدّد القانون مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة في مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمرين، علاوة على مواكبة النمو المطرد للقطاع العقاري وكافة الأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقاريّة، كذلك ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة الأنشطة العقارية، ووضع المواثيق الخاصة بذلك.

صلاحيات

ومَنَح القانونُ المؤسسةَ مجموعةً من الصلاحيات منها: تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهَّلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المُنظِّمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة.

كما تختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقاريّة والرّقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة، لضمان امتثالهم للتشريعات المُنظِّمة للقطاع، وتختص كذلك بالتنظيم والرقابة على الحسابات المُرتبطة بإدارة وتشغيل العقارات المُشتركة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مزاولي الأنشطة العقاريّة، وإصدار اللوائح التنظيميّة اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في المُنشآت المُصرّح لها بالعمل في الأنشطة العقاريّة من خلال معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، وكذلك قيد مزاولي الأنشطة العقاريّة في السجلات المُعدّة لديها في هذا الشأن، وإصدار البطاقات التعريفيّة للأفراد العاملين في الأنشطة العقاريّة.

الملكية المشتركة

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، والذي تطبّق أحكامه على كافة مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

ويأتي القانون الجديد في إطار حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية الرامية إلى دعم قدرات القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وتشجيع الاستثمارات فيه وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء ملاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.

ويتضمن القانون 52 مادة، وتطبق أحكامه على مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والمشتركة كافة في الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. وتكلف دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإعداد سجل العقارات المشتركة يشتمل على الأراضي التي يملكها المطورون والتي تقام عليها العقارات المشتركة، والوحدات المخصصة للتمليك المستقل في العقار المشترك التي يبيعها المطورون، وأسماء مالكي هذه الوحدات، وأعضاء لجنة الملاك.

ويشتمل السجل على نظام إدارة المبنى، والمخططات، وجهة الإدارة، وعقود إدارة العقار المشترك أو الأجزاء المشتركة، ومساحة الأجزاء المشتركة والأجزاء المشتركة الخاصة ونسبتها من مساحة الوحدات في العقار المشترك، والمناطق المملوكة للمطور في العقار المشترك، وتصدر الدائرة بناء على طلب ذوي الشأن الشهادات والسندات وأي وثائق أخرى تتعلق بالوحدة أو العقار المشترك، وذلك من واقع بيانات السجل الذي يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه.

وخص القانون مركز فض المناعات الإيجارية في الإمارة، بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به، بالنظر والفصل في النزاعات والخلافات كافة المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي ينص عليها القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لديه في هذا الشأن.

اللجنة العليا للتخطيط العقاري

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، وشركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلاً من: مؤسسة دبي للاستثمار، وصل للعقارات، ودبي العقارية، وإعمار، ومراس، ونشامى، ونخيل، وميدان، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ودبي الجنوب، ومركز دبي للسلع المتعددة.

ويأتي إعلان سموه عن اللجنة العليا للتخطيط العقاري، برئاسة مكتوم بن محمد آل مكتوم، وعضوية كبار المطورين، ضمن رسالته للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا القطاع، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، وضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة.

استراتيجية واضحة

وتهدف هذه الخطوة إلى تخطيط القطاع العقاري في إمارة دبي، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته، بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مطرداً في كافة القطاعات.

كما تهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات السوق العقاري بشكل شامل. في حين ستعمل اللجنة أيضاً على التأكد من فرادة وتميّز المشاريع الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة. ويحق لرئيس اللجنة إضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بمثابة ترجمة عملية لما تضمنته الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمواطني الدولة بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، والتي شدد فيها سموه على ضرورة إيجاد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشاريع نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

غرامات ورسوم عدم تسجيل التصرفات العقارية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، إذ جرى استبدال نص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتالي:

أ يجب أن تُسجّل في السِّجل العقاري جميع التصرّفات التي من شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري.

ب مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه، تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة، حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مديناً لدى الغير، ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير، وذلك كلفه دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية.

فيما يتعلق برسوم تسجيل التصرفات العقارية، نص المرسوم رقم 27 لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووفق المرسوم، تبلغ نسبة الإعفاء 100% من غرامة التخلف عن تسجيل العقار عند التسجيل والسداد قبل الرابع من شهر ديسمبر المقبل أي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الصادر في 4 سبتمبر الجاري.

وفق المرسوم، يتم تخفيض 75% من قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في حال إنجاز التسجيل العقاري وسداد رسومه خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 4 يونيو 2020 أي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم. ويتم تخفيض نصف الغرامة في حال تسجيل العقار وسداد الرسوم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 شهور من تاريخ إصدار المرسوم، على أن تنخفض نسبة الإعفاء لتصل إلى 25% عند التسجيل وسداد الرسوم خلال 12 شهراً.