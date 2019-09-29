32 جهة ضمن مشاركة حكومة أبوظبي في «أسبوع التقنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تشارك 32 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، الذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال المشاركة، سيتم استعراض أكثر من 70 مبادرة ومشروعاً مبتكراً يتم إطلاقها من قبل الجهات الحكومية المشاركة.

وعقدت هيئة أبوظبي الرقمية، لقاء تحضيرياً بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، بما يضمن مشاركة فعالة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي الريادية في مجال التحول الرقمي وإبراز النموذج الريادي للقطاع الخدمي الحكومي في الإمارة، والذي يأتي نتيجة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

ويتضمن جناح حكومة أبوظبي هذا العام 4 مناطق رئيسية، تمثل الركائز الأساسية لأجندة أبوظبي الرقمية وهي: الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والتقنيات الحديثة، وتمكين المنظومة الرقمية.

وسيوفر جناح حكومة أبوظبي، منصة تفاعلية مثالية لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في الإمارة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي العالمية في المجال الرقمي.

وسيشارك في جناح حكومة أبوظبي، نخبة من شركات القطاع الخاص التي تمثل أبرز الشركات العالمية مثل: مايكروسوفت، سيسكو؛ أي بي أم؛ اتصالات؛ سبرينكلر؛ «هيوليت باكارد انتربرايز»، و«أوتوميشن أني وير».