متاهات «العزل» ومخاوف الركود تعرقل «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي



خيمت الخسائر على الأسواق العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع التطورات التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى تراشقات السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، جنباً إلى جنب مع بيانات اقتصادية ضعيفة أعادت إلى أذهان المستثمرين مخاوف الركود، فتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، مسجلة خسائر أسبوعية متباينة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية ليسجل «نيكاي» أكبر خسائر أسبوعية في 5 أسابيع، كما هبطت الأسهم الأوروبية مسجلة هي الأخرى خسائر أسبوعية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مع زيادة الادخار، فيما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية خلال الشهر الماضي، كما تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو قرب أدنى مستوى في 5 سنوات، فيما سجلت أسعار الواردات الألمانية أكبر وتيرة هبوط في 3 أعوام.

وأثار تحرك مجلس النواب الأمريكي نحو التحقيق في مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب ردود أفعال واسعة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بعد المكالمة المثيرة للجدل مع رئيس أوكرانيا.



«وول ستريت»



تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في نهاية تعاملات الجمعة، مع عودة المخاوف التجارية، لتسجل خسائر أسبوعية، حيث تراجعت «وول ستريت» بعد تقرير صحفي أشار إلى أن الولايات المتحدة تفكر في الحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، وعند ختام تداولات الجمعة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3% إلى 26820 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 0.4%، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5% إلى 2961 نقطة، ليتراجع بنحو 1% خلال الأسبوع الجاري، فيما انخفض «ناسداك» بنحو 1.1% إلى 7939 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 2.2%.



الأسهم الأوروبية



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، مع آمال تحسن الوضع التجاري بين واشنطن وبكين، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.5% إلى 391.7 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3%، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.4% عند 5640.5 نقطة، بينما تراجع بنحو 0.9% خلال الأسبوع، أما مؤشر «فوتسي» البريطاني، فصعد بنحو 1% عند 7426.2 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 1%، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.7% عند 12380.9 نقطة، لكنه تراجع بنسبة مماثلة (0.7%) خلال الأسبوع.

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اليابان



انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في خمسة أسابيع الجمعة، وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.77% ليغلق عند 21878.90 نقطة بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ ال 11 من سبتمبر /‏‏‏ أيلول، وعلى مدى جلسات الأسبوع هبط المؤشر 0.91%، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 16 أغسطس /‏‏‏ آب.



مخاوف الطلب



تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط مخاوف تجاه مستويات الطلب ومع التطورات الجيوسياسية، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 4%، حيث انخفض خام برنت 3.7%، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس /‏ آب، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.6%، في أشد خسارة له منذ منتصف يوليو /‏ تموز.



الذهب



قلصت أسعار الذهب خسائرها لنحو 9 دولارات عند تسوية تعاملات الجمعة، مع عدم اليقين التجاري، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية، بلغت 1.2%، وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.6% إلى 1506.40 دولار للأوقية، أو ما يعادل 8.80 دولار، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 سبتمبر /‏ أيلول الجاري، بعد أن سجل مستوى 1493.30 دولار للأوقية.