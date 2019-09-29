شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة معركة «أبل» انتصار لحرب ضرائب عمالقة التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أليكس ويب *

في عام 2016 فرضت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مشروع قانون بقيمة 13 مليار يورو على شركة «أبل» تعويضاً عن الضرائب غير المدفوعة في إيرلندا، زاعمة أن الشركة حصلت على مساعدات حكومية غير قانونية.

تدفع شركة «أبل» باتجاه إلغاء قرار رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية مارجريت فيستجر، بشأن الترتيبات الضريبية التاريخية في إيرلندا في جلسة استماع هذا الأسبوع. وفي حال نجحت الشركة في كبح جماح المفوضة، فربما تتمكن الأخيرة من استغلال هزيمتها لتحقيق نجاح أكثر أهمية.

ففي عام 2016، فرضت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مشروع قانون بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) على شركة «أبل» تعويضاً عن الضرائب غير المدفوعة في إيرلندا، زاعمة أن الشركة حصلت على مساعدات حكومية غير قانونية. وصلت هذه القضية الآن إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، لكن الطرف الخاسر سيتمكن من الاستئناف لدى محكمة أعلى هي محكمة العدل الأوروبية.

وعلى الرغم من أن قرار الحكم سيستغرق بضعة أشهر، فإن النتيجة أياً كان شكلها ستصب في صالح فيستجر.

فإذا جاء قرار المحكمة في مصلحتها، فبها ونعمت، فقد وضعت «أبل» الأموال عملياً في حساب الضمان، حيث تحصل إيرلندا على دفعة جيدة تدعم خزائنها، كما أن جهودها الرامية إلى إنهاء ما يسمى باتفاقيات الضرائب «الحنونة» تبلغ نهايتها.

وإذا خلصت المحكمة إلى أن تلك الاتفاقيات خارج حدود صلاحياتها، فمن المؤكد أنه سيكون بمثابة ضربة لقدرة المفوضية على استخدام قواعد المساعدات الحكومية لمعاقبة الدول التي تستخدم الإعفاءات الضريبية لدعم بعض الصناعات، لكن إذا أفلتت إيرلندا من تهم الضرائب الرمزية المفروضة على شركة «أبل» التي تقول المفوضية إنها كانت منخفضة بنسبة 0.005%، يصبح السؤال هو: كيف يمكن ترتيب تلك الاتفاقيات في ظل نظام الضرائب العالمي؟ وهذا يمنح فيستجر أداة سياسية مفيدة، حيث سيكون من ضمن صلاحياتها الجديدة كنائبة للرئيس التنفيذي المسؤول عن السياسة الرقمية، مسؤولية الجهود الأوروبية لتغيير طريقة نظام تكليف شركات التكنولوجيا ضريبياً. وقد يساعد ذلك أيضاً في زيادة الضغط على مجموعة العشرين للاتفاق أخيراً على إصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية.

وقد اقتربت التحركات المتعلقة بوضع الإطار الضريبي الجديد من ذروتها. ففي عام 2013، كلفت مجموعة العشرين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتطوير حل للمشكلة المعروفة باسم «تآكل رأس المال الأساسي ونقل الأرباح»، حيث تتهم الشركات بالتنقل بين الملاذات الضريبية الأكثر ملاءمة حفاظاً على مكاسبها. وكان الهدف هو التوصل إلى إطار مشترك يسد بعض الثغرات الضريبية. وقد حقق الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض التقدم في معالجة تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات، لكن وزراء مالية مجموعة العشرين سينظرون مرة أخرى في خطة متعددة الأطراف أكثر شمولاً عندما يجتمعون على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل في واشنطن. والأمل معقود على أن يتم تبنّي المقترحات رسمياً من قبل مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض العام المقبل.

وجوهر الخلاف هو أساساً حول ما إذا كانت الضريبة ستفرض على الإيرادات أم على الأرباح. وتفرض الضرائب تقليدياً على الأرباح، ولكن طبيعة الخدمات الرقمية تعني أن الشركات تمكنها المراوغة بسهولة لإخفاء موطن تحقيق أرباحها. ففي تجربة مثل «فيسبوك»، هل يتم إنشاء القيمة في البلد الذي ينقر فيه المستخدم على الإعلان التجاري؟ أم إنها موجودة في مينلو بارك، كاليفورنيا، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة وهناك ينشئ المهندس المختص الرمز الرقمي لذلك الإعلان التجاري؟

في غياب اتفاق أوسع لمكافحة تحويل الأرباح، تضغط المملكة المتحدة وفرنسا من أجل فرض ضرائب رقمية تستهدف الإيرادات، بينما تقف الولايات المتحدة في صف المطالبين بفرضها على الأرباح؛ لأنه يعزز إيراداتها الضريبية.

وفي ظل النهج الحالي يسهل على الشركات التنقل بين الملاذات الضريبية مثل إيرلندا. وقد فشلت حتى الآن، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل أوروبي شامل لمواجهة عمالقة التكنولوجيا، مما دفع فرنسا والمملكة المتحدة إلى المضي قدماً في فرض ضرائب على إيرادات الشركات الرقمية.

وتبحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التدابير التي تحدد ما إذا كان للشركة المستهدفة تأثير قوي في اقتصاد البلد الذي تنشط فيه، يعكسه حجم مبيعاتها وبصمتها عموماً. وقد يكون من المهم الأخذ في الاعتبار مساهمة المستخدمين المحليين ومكان تطوير المنتج.

وفي حال لم تتبنّ مجموعة العشرين موقف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فستجد فيستجر نفسها مضطرة للبحث عن طريقة لإقناع الدول الأوروبية بالموافقة على حل بديل، حيث لا تزال السويد ولكسمبورج تعارضان توجهات المفوضية الأوروبية.وسواء جاءت العرقلة من مجموعة العشرين أو من الاتحاد الأوروبي، فإن انتصار شركة «أبل» سيقدم حجة إضافية لدفع جهود تغيير النظام الضريبي إلى الأمام.

* بلومبيرج