«نيسان باترول 2020» في صالات «المسعود للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية عن توَفر سيارة نيسان باترول 2020 في كافة صالات العرض التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي. وتُعد سيارة نيسان باترول من أهم السيارات التي تلقى إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويأتي إطلاق الطراز الجديد تزامناً مع الطلب المتزايد الذي يشهده سوق السيارات في الدولة على سيارات الدفع الرباعي المبتكرة وذات التكنولوجيا المتقدّمة.

قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: يشكّل إطلاق الطراز الجديد من سيارة نيسان باترول 2020 في إمارة أبوظبي، دليلاً على المكانة التي وصل إليها سوق السيارات في الإمارة، حيث يأتي اختيار العاصمة الإماراتية وجهة لإطلاق هذه السيارة المستوحاة من تراث الإمارات، ليؤكد أهمية أبوظبي في سرد التاريخ الإماراتي العريق باعتبارها قلب الدولة النابض بالتراث المتجذّر والثقافة المتجددة، في حين تعتبر «نيسان باترول» من أكثر السيارات التي تكسب شعبية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين داخل الإمارات، خاصة عشاق المغامرات على الطرقات الوعرة، الذين بدأنا بتلقي استفساراتهم حول السيارة وطلباتهم للقيام باختبار القيادة التجريبية منذ شهر أغسطس الماضي.