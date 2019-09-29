شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يختار 25 مشروعاً تقدم حلولاً لأبرز التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن المشاريع الخمسة والعشرين المختارة ضمن برنامجه لأفضل الممارسات العالمية، وكان من بينها برنامج نرويجي يستبدل النفايات البلاستيكية بمكافآت مالية، ومشروع كاميروني لبناء معسكرات مستدامة للاجئين، وبرنامج على الإنترنت من بوتان يحسب مكونات الوجبات المدرسية الصحية قليلة التكلفة من مزارع محلية.

وجاء اختيار قصص النجاح الخمس والعشرين - وكلها حلول بسيطة وفعالة ومحلية لمجموعة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم - في إطار بحث «إكسبو 2020» عن مشروعات رائدة تتناول أهداف التنمية المستدامة، وهي 17 هدفاً تشكل خطة عالمية للعمل من أجل السلام والرخاء لسكان كوكب الأرض.

وتُعرض المشروعات المختارة، وهي من 24 بلداً وتشمل أفراداً ومجتمعات وأكاديميين وشركات ومنظمات دولية وحكومات، أمام الملايين من الزوار المتوقع حضورهم في النسخة المقبلة من «إكسبو الدولي، إكسبو 2020 دبي».

جاء الإعلان عن المشروعات على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، حيث اجتمع قادة عالميون لمراجعة التقدم في أهداف التنمية المستدامة وتحديد إجراءات من شأنها تسريع وتيرة العمل على تطبيق برنامج العمل 2030 للتنمية المستدامة. ويأتي هذا بعد أن أظهر استطلاع رأي عالمي، أُجري بتكليف من «إكسبو 2020 دبي»، اتحاد الناس في مختلف أنحاء العالم في رغبتهم في جعل كوكب الأرض أكثر سعادة وشمولا ونظافة.

وتحت شعار «خطوات بسيطة، قفزات كبيرة: حلول بسيطة لأثر مستدام»، تأسس برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية على يقين بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي المحدد في 2030 يتطلب حلولاً محلية لضمان مشاركة الجميع.

يتناول كل برنامج وقع عليه الاختيار أحد أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا، بما فيها القضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم، وتحسين الوصول إلى فرص عمل ملائمة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي. كل هذه الحلول يمكن تبنيها وتكرارها وتغيير إطار تطبيقها في مختلف مجتمعات العالم وهو أمر يمثل خاصية أساسية في هذه البرامج.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي تبناها العالم عام 2015، تمس قضايا جوهرية تتعلق بنا جميعاً، ومن الرائع حقاً أن نرى كل هذا العدد من الحلول الملموسة لهذه التحديات الكبرى. أقدم التحية لهذه المبادرات الخمس والعشرين لأفضل الممارسات وأتطلع لمشاركة مشاريعهم الفارقة مع العالم في إكسبو 2020 دبي. ستوفر النسخة المقبلة من إكسبو الدولي مناسبة لا سابق لها لتسريع وتيرة الإنجاز ونشر الرسائل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة واتخاذ إجراءات أخرى. حين نبادر جميعاً ويقوم كل منا بدوره، سيكون الهدف المطلوب في الموعد النهائي المحدد في 2030 قابلاً للتحقيق.



5 جوانب تنموية وفق أولويات برنامج «إكسبو لايف»



توفر خدمة شاملة ومستدامة



* ديسبنسرز فور سيف ووتر: إيفيدنس أكشن، كينيا

* يونيسيف درونز بروغرام: يونيسيف، فانواتو

* وادي سولار باورد ووتر فيلتريشن: هيليوز، النمسا

* بيغ بوكس فور ذا كاليه جانغل: ريفيوجي كامب جانغالا، المملكة المتحدة

* 20,000 سانز: كلية هوغان لوفيلز وبيرفوت، الهند



البيئات المرنة



* بيلدينغ إيه غرين رفيوجي كامب : لاند لايف كامباني، الكاميرون

* كونسيرفيشن كوأوبريتيفز : بلانيت إندونيسيا

* هيومانيتريان ديفلوبمنت بيس نيكزس : الفاو، أوغندا.

* ذا سريلانكا منغروف كونسيرفيشن بروجكت: علم البحار، سريلانكا

* فولنرابل إن فيتنام : بويانت فاونديشن بروجكت، فيتنام



تنمية سبل العيش والمشاريع



* غلوبال بلاستيك: ويست ديبوسيت آند تراكينغ سيستم - إمباور، النرويج

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* كويستشن كوفي فور إس دي جيز: سوستينابل غروارز، رواندا

* ذا ماونتن بارتنرشب بروداكتس انيشيتف ذا ماونتن بارتنرشب، بيرو

* ديجيتال فارمر سيرفيس: إيسوكو، غانا

* هني برودكشن: دايتيك، زامبيا



التنمية الاجتماعية



* كريتنغ إيجنتس فور بوزيتيف تشينج: سيتيزنز فاونديشن، باكستان

* هايجين بروموشن ثرو روتين إيميونيزيشن: ووتر آيد، نيبال

* إس دي جي كامبس: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تونس

* جانما كلين بيرث كيت : آيزا، الهند

* فايتينغ نيغليكتد تروبيكال ديزيزس ويز موبايل فونز: منظمة سايت سيفرز، نيجيري



تأمين الطاقة والغذاء والمياه



* بلاس سكول منيوز برنامج الأغذية العالمي: بوتان

* إيكو فيلدج : إنفيرونمنت آند ديفلوبمنت سوسايتي، بنغلادش

* بليزيس فرست كاكاو أغروفورستري كونسيشن ويذين إيه بروتيكتد إريا : ياكتشي كونسيرفيشن تراست، بليز

* أغوا تيكا: ونديكور، كوستاريكا

* سيتيزن فارم : إديبل غاردن سيتي، سنغافورة