844 نشاطاً متاحاً عبر «باشر أعمالك» في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بيّنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن عدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ترخيصها في الإمارة من خلال منصة «باشر أعمالك» بلغ حتى الآن 844 نشاطاً، حيث تعد الدائرة من أوائل الجهات على مستوى الدولة التي دعمت خدمة «باشر أعمالك» في 15 دقيقة، وهي خدمة تم اعتمادها بناءً على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت قبل عامين، وتتمثل في إصدار الرخص الاقتصادية عبر منصة إلكترونية متكاملة مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية بترخيص الأنشطة ، باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن دون حاجة المستثمر لزيارة أي جهة حكومية.وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري «يحصل المستثمر من خلال خدمة «باشر أعمالك»، على باقة من المستندات الأساسية لمزاولة النشاط التجاري، من أهمها الرخصة الاقتصادية ورقم عضوية غرفة التجارة والصناعة ورقم المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ورقم المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين وعقد تأسيس مصدق إلكترونياً و3 إقامات للعمال، إضافةً إلى الإعفاء من شرط الموقع خلال السنة الأولى، مما يسهم في اختصار رحلة المتعامل ويحفز المستثمرين ويعزز المكانة التنافسية للدولة في محور سهولة ممارسة الأعمال».

ويتطلب استخدام منصة «باشر أعمالك» أن يقوم المستثمر بإنشاء حساب في الهوية الرقمية، وذلك في المرة الأولى فقط، وتتاح الخدمة للمؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، حيث يمكن للمستثمر الحصول على الرخصة من خلال 4 خطوات فقط عبر المنصة الإلكترونية، أولاها اختيار النشاط والاسم التجاري، ثم التوقيع على عقد التأسيس إلكترونياً، ثم إرسال الطلب للموافقة المبدئية، ثم استلام الموفقة النهائية ووثائق المنشأة.