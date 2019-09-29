إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا يتجاوز المليون طن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم أمس عن إنجاز مهم في مصفاة الطويلة للألومينا في إمارة أبوظبي حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الألومينا 600 ألف طن منذ بدء العمليات في المصفاة الجديدة في إبريل الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا المليون طن بحلول نهاية العام 2019.

وخلال أغسطس الماضي، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الألومينا 88% من الطاقة الإنتاجية لمصفاة الطويلة للألومينا، ومن المتوقع أن تبلغ مصفاة الطويلة للألومينا مستوى الإنتاج المستمر أو ما يُعرف بحد الطاقة الإنتاجية خلال عام 2020.

وبمجرد أن يبلغ معدل الإنتاج حدوده القصوى، من المتوقع أن يصل إلى نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية 40% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.

ويعمل نحو 589 شخصاً ضمن فريق العمليات بمصفاة الطويلة للألومينا، ومن بينهم خبراء محنكون تم تعيينهم من كافة أنحاء العالم، كما يضم الفريق مواطنين إماراتيين مدربين على لعب أدوار وظيفية مختلفة في هذا النشاط الصناعي الجديد في دولة الإمارات.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «زيادة الإنتاج في مصفاة الألومينا الجديدة مهمة معقدة ومليئة بالتحديات، وقد أعددنا العدة لزيادة الإنتاج حتى من قبل إنشائها. ولدينا فريق عالمي المستوى يتولى تشغيل مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو يحقق تقدماً كبيراً».

واستغرقت الاستعدادات لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا أكثر من 500 ألف ساعة عمل، وتقوم مصافي الألومينا بتحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، وهي المادة الأولية التي تستخدمها مَصاهر الألمنيوم. وتستورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خام البوكسيت من جمهورية غينيا بهدف معالجته في مصفاة الطويلة للألومينا.

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أغسطس الماضي عملية الإنتاج في شركة غينيا للألومينا في جمهورية غينيا. ويُشحَن البوكسيت الناتج من مشروع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى عملاء آخرين في أنحاء العالم.

وتعد مصفاة الطويلة للألومينا ومشروع شركة غينيا ألومينا خطوةً هامة نحو التوسع الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في سلسلة القيمة الخاصة بها للألمنيوم. ويوفر هذان المشروعان موارد جديدة للإيرادات لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.