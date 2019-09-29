30 من قادة المستقبل في «أدنوك» يلتحقون بالأكاديمية الدبلوماسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، برنامجاً تدريبياً خاصاً بعنوان «برنامج الدبلوماسية العامة» على مدار خمسة أيام، استضافت من خلاله 30 متدرباً من قادة المستقبل في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتم تطوير البرنامج التدريبي بشكل خاص لموظفي «أدنوك»، وللعام الثاني على التوالي، ليساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج القادة في «أدنوك». وتضمن المنهج الدراسي الذي وضعته الأكاديمية: ثلاث دورات لتعزيز المهارات وتحديثها وتشجيع الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى ورشة عمل تفاعلية إبداعية مُحفّزة للعمل الجماعي.

وقدمت دورة المهارات الأولى نظرة عامة على تاريخ الدبلوماسية والاختلافات ما بين الدبلوماسية المعاصرة والكلاسيكية ومدى ارتباط الدبلوماسية بالأمن والإعلام والرأي العام، ولمحة عن الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية والثقافية والمتعددة الأطراف، كما سلطت الضوء على الدور المتغير الذي تلعبه السفارات في تعزيز العلاقات بين الدول.

أما الدورة الثانية بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي» فهدفت إلى تحسين مهارات المديرين التنفيذيين في التواصل، وتعزيز مداركهم لاستيعاب الثقافات المختلفة وإتقان أساسيات «الإتيكيت» الدولي للأعمال. وركزت الدورة الثالثة على مهارات التفاوض الفعّال واستراتيجياته، والتفاوض متعدد الأطراف في المنظمات والشركات الدولية، ودراسة تأثير العوامل الثقافية في المفاوضات الدولية، وفهم مسببات الجمود ومعرقلات عمليات التفاوض وأفضل السُبل لمواجهتها.

واختُتم البرنامج بورشة عمل حول الطاقة وتغير المناخ في الشؤون الدولية، وذلك لتعزيز فهم المشاركين لتحديات هاتين القضيتين وآخر المستجدات المتعلقة بهما. وألقت الورشة الضوء على النظام العالمي لتغير المناخ الذي تم تطويره بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ليتعرف المشاركون الى تطورات التعاون والاستجابة الدولية لهذه القضية ومصالح البلدان المختلفة إزاءها. وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة إجراء مفاوضات متعددة الأطراف وصنع قرارات من خلال تمارين محاكاة تفاعلية.

وحضر حفل توزيع الشهادات على خريجي البرنامج، غنام المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «أدنوك»، وعدد من مديري أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأعضاء هيئتها التدريسية والموظفين.

وعن أهمية هذا البرنامج، قالت مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة ومدير إدارة التدريب التنفيذي: «كل مواطن مسؤول عن تمثيل دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، ولا يقتصر هذا الدور على الدبلوماسيين وموظفي الخدمة الخارجية فحسب، بل برزت اليوم أطراف أخرى وغير تقليدية مثل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز الفكر والشركات الخاصة والفنانين والرياضيين وكذلك وسائل الإعلام، والتي تؤثر بشكل جذري في سمعة ومكانة الدولة».