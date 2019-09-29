11 % نمو عدد البيانات الجمركية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل عدد البيانات الجمركية في دبي، نمواً قوياً بواقع 11 % ليصل إلى 4.1 مليون بيان جمركي للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 3.7 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.

أعلن عن ذلك خلال زيارة مسائية، قام بها أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، إلى إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم بالمبنى الرئيسي للدائرة، وذلك استكمالاً لبرنامج الزيارات المسائية للمراكز الجمركية ومراكز تقديم الخدمة التي وضعتها الدائرة بهدف الوقوف على سير العمل الجمركي، وقد وجه مدير عام جمارك دبي، بضرورة تبادل الزيارات بين الإدارات الجمركية المختلفة لزيادة المعرفة لدى موظفي الدائرة حول العمل والإجراءات الجمركية؛ حيث قام باصطحاب موظفي إدارة البيانات الجمركية- فئة المناوبة الليلية- خلال جولته في غرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية، مؤكداً ترابط الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة، وأهمية الزيارات المشتركة في زيادة الوعي وتنمية المعرفة لدى الموظفين.

رافق المدير العام خلال جولته جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وشعيب محمد السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، وإيمان بدر السويدي، مدير إدارة البيانات الجمركية، وخليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الخروصي، مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، وفريدة فاضل مدير إدارة القيمة الجمركية، وعدد من مديري الإدارات الجمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح: «نعمل جاهدين على الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ حيث تتواءم خطتنا مع مئوية الإمارات 2071 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل مزدهر ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات»، مشيراً إلى أن الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة أصبحت محل إشادة الجهات الجمركية الدولية.

واستعرضت إيمان بدر السويدي، جهود موظفي إدارة البيانات الجمركية؛ حيث يعمل كادرها الوظيفي على معالجة جميع البيانات المحولة من نظام محرك المخاطر، وتقوم الإدارة بالإشراف على معاملات التخليص الإلكتروني من خلال نظام مرسال على مدار الساعة، كما يتم إنجاز 98% من البيانات الجمركية الواردة إلى الدائرة خلال ساعتي عمل، والمساهمة كذلك في تغذية نظام محرك المخاطر بمعلومات لزيادة كفائية الاستهداف.

وقالت: «إن عدد البيانات الجمركية، سجلت نمواً قوياً بواقع 11 % ليصل إلى 4.1 مليون بيان جمركي للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 3.7 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي».

واستعرض صالح الحمادي، مدير قسم غرفة التحكم في جمارك دبي، سير العمل في المراكز الجمركية ومتابعة الإنجاز على مدار الساعة عبر مؤشرات محرك المخاطر والأنظمة الذكية وارتباط المعلومات التي يتم التوصل إليها من خلال منظمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على 23 برنامجاً جمركياً أمنياً على مدار الساعة لمتابعة أعمال التفتيش والشحنات والاستفسار عن الحاويات وتلقي المكالمات الهاتفية والاستفسارات من المراكز الجمركية ونشر التعاميم الأمنية على المنافذ المختلفة، وتم مؤخراً إضافة خاصية تعقب البواخر والشحنات المشبوهة ضمن برنامج إلكتروني.