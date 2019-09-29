شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من ركود عالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الصيني أول أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها «بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية».
وقال الوزير وانغ يي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة «إقامة الجدران لن تحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى».
وأظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية في الطرق السريعة والمجاري المائية سجلت نمواً مستقراً في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس .
وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها على الإنترنت أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 1.42 تريليون يوان (حوالي 199.47 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنمو سنوي قدره 3.7%.
وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.83 مليار يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق السريعة أسرع معدل نمو من 3.8% إلى 1.35 تريليون يوان خلال الفترة. (د ب أ) (رويترز)
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