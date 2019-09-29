عمار بن حميد: «جيتكس للتقنية» يتبنى أفضل حلول التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكملت حكومة عجمان تحضيراتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6 وحتى 10 أكتوبر المقبل بحضور 12 دائرة حكومية في إمارة عجمان لإطلاق العديد من الخدمات الرقمية المتطورة والمشاريع الجديدة التي تواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: إن أسبوع جيتكس للتقنية يجمع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ويعزز من مسيرة الحكومات المحلية في نقل التجارب الناجحة فضلاً عن تبني المزيد من الحلول وتوظيفها في مسيرة التنمية التي تضع سعادة الشعوب في مقدمة أولوياتها.

وأكد سموه أن مشاركة حكومة عجمان في هذا الحدث السنوي الرائد ينبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمواكبة التطورات العالمية المتسارعة وأن تكون حكومة عجمان عضواً فاعلاً في كافة الأحداث المهمة التي تشهدها الإمارات، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود واستثمار «جيتكس» في عقد شراكات ناجحة تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان لاسيما في المجال التكنولوجي.

من جانبها قالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية: إن 12 دائرة حكومية في إمارة عجمان تتخذ من جيتكس منصة لإطلاق مشاريعها المتميزة وخدماتها الجديدة وتستعرض إنجازاتها المتنوعة لاسيما في مجال التحول الرقمي.

وكشفت أن مشاركة حكومة عجمان الرقمية لهذا العام ستكون استثنائية ومتميزة عن الأعوام السابقة، حيث تستضيف سلسلة من الورش والندوات والمحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية، لتعريف الجمهور بأهمية التكنولوجيا وأثر تطبيقها على الخدمات الحكومية وعلى المشاريع الحالية والمستقبلية إضافة إلى أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

وأشاد رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لكافة المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها ولكافة المشاركات المحلية والدولية للجهات الحكومية والتي من شأنها تعزيز سمعة ومكانة حكومة عجمان داخلياً وخارجياً.

وتضم منصة حكومة عجمان في الفعالية، 12 جهة حكومية هي حكومة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة الميناء والجمارك ومؤسسة المواصلات العامة ودائرة التنمية السياحية ومركز الإحصاء والتنافسية ومنطقة عجمان الحرة.

وتتربع منصة حكومة عجمان على مساحة تقدر ب 409 أمتار مربعة في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي وتم تقسيمها إلى 12 منصة عرض خاصة بالدوائر الحكومية المشاركة ومنصة عرض رئيسية لإطلاق الخدمات والمشاريع الجديدة وقاعة للمحاضرات والورش.

«حرة عجمان»

تشارك منطقة عجمان الحرة بأسبوع جيتكس للتقنية 2019، تحت مظلة حكومة عجمان، وتعرض تجربتها حول التطبيقات التقنية التي استحدثتها لتعزيز مفهوم التحول الرقمي وإثراء تجربة المستثمرين بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية. وعلى هامش الفعالية تكشف المنطقة عن أحدث إصداراتها من طُرق التواصل مع المستثمرين عبر استخدام الهواتف الذكية والتي ترتكز على استخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة المعاملات.سعت المنطقة خلال الشهور الأخيرة إلى تسريع عملية التحول الرقمي وتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتمكين المستثمرين من تأسيس أعمالهم أو إعادة تسجيل شركاتهم بالنظام الجديد في 4 خطوات مُبسّطة.