«المشاريع الناشئة» تنشد الثقة المحلية لاقتحام العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ودبي: عدنان نجم وسامي مسالمة

تواصل دولة الإمارات مساعيها؛ الرامية إلى تعزيز دعائم النمو والاستمرارية لقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، التي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة؛ لما تشكله حجم هذه المشاريع إلى جانب المشاريع المتوسطة، من إجمالي المشاريع في دولة الإمارات، والتي تصل بحسب بيانات لوزارة الاقتصاد إلى أكثر من 98% من إجمالي الشركات المسجلة، وتساهم بحوالي 53% من الناتج القومي الإماراتي غير النفطي، وهو مؤشر على مدى جاذبية الإمارات لرواد الأعمال.

وتشير التوقعات إلى حفاظ الإمارات على زخم النمو في هذا القطاع، مدعوماً بما تقدمه من حوافز وبيئة أعمال مميزة، تتيح لرواد الأعمال ممارسة أعمالهم ضمن دائرة متعددة من الخيارات والتسهيلات الحكومية، من قبيل الإقامة طويلة الأمد لرواد الأعمال، والتي من شأنها أن تساهم إيجاباً في القطاع سواء من جهة الوافدين المستفيدين مباشرة منها، أو رواد الأعمال المواطنين المستفيدين من ميزة التنافسية مع رواد أعمال أجانب، والتي بدورها تصنع وتخلق فرصاً جديدة، وأفكاراً من شأنها أن تصنع فارقاً في ريادة الأعمال الإماراتية وقطاعاتها المتعددة.

تنبهت الإمارات مبكراً إلى أهمية هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حجم الفرص الوظيفية التي تتيحها هذه الشركات، ما حدا بها إلى دعم هذه النوعية من المشاريع، والاستثمار فيها، وتطوير أدواتها حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على التجديد والابتكار، وإجراء التجارب، التي تعد أساسية للتغير الهيكلي؛ من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال من ذوي الكفاءة والطموح، كما استحدثت عدداً من القوانين والتشريعات المرنة، التي تجعل من نشاطها أكثر حيوية، ما أدى إلى تزايد الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المنخفضة، في الأعمال قليلة الكُلفة، كما زادت من تنافسية الشركات؛ لتطوير هياكلها، ومنتجاتها من خلال انتهاج الابتكار، الذي يتيح للشركات الصغيرة المتوسطة طرح منتجات ذات نوعية وجودة تنافسية، قادرة على فرض حضورها في الأسواق.



دعم متكامل



وإلى جانب الدور الحكومي في دعم القطاع، لا يقل دور القطاع الخاص أهمية عن ذلك، ممثلاً بالغرف التجارية والبنوك والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها من الجهات التي تدعم جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، المشاريع الصغيرة بمختلف أنواع الدعم سواء المادي أو المعنوي أو المهني أو غيرها من أشكال الدعم.

كما تعد ثقة المجتمع والمؤسسات والشركات المحلية بالمشاريع الناشئة والتعاون معها، من أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من المشاريع ورواده، ومن أبرز مطالبات رواد الأعمال؛ حيث إن الثقة تقود إلى تعزيز حضور المنتج المحلي بالأسواق الداخلية أولاً، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التوسع الخارجي، ما يتيح فرصاً أكبر لتوسيع دائرة الخبرة والتنافسية للمشاريع المحلية الناشئة.



أهمية إنشاء حاضنات توفر الدعم المالي والفني



وأوضح سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن الحكومة لا تقصر في تقديم التحفيز والتشجيع والتسهيلات لرواد وأصحاب الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى أن على بقية الجهات الحكومية والخاصة أن تكون فاعلة، وعند مسؤولياتها الملقاة عليها تجاه رواد الأعمال، وتقديم يد العون والمساعدة لهم؛ لتحقيق النجاح والتوسع في أعمالهم والانتشار داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه على الغرف التجارية والجهات الحكومية تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال؛ لتشجيعهم على إطلاق أعمالهم الخاصة وأن يصبحوا من الفاعلين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم والرعاية لهم؛ من أجل النجاح في أعمالهم.

وشدد المقبالي على أهمية أن تتولى الجامعات ومراكز التدريب والتأهيل مهمة تدريب رواد الأعمال، وتخصيص برامج لريادة الأعمال؛ من أجل إكسابهم المعرفة والخبرة الضرورية في مجال عملهم، وتحمل أي صعاب تواجههم والتغلب عليها، لافتاً إلى أهمية إنشاء حاضنات لرواد الأعمال؛ توفر لهم الدعم المالي اللازم، والدعم الفني إلى جانب التسويق اللازم لمنتجاتهم وأنشطتهم والتعريف بها، بما يساهم في إنجاح مشاريعهم، مؤكداً أهمية أن تقوم البنوك بدور فاعل في تمويل أصحاب المشاريع؛ عبر تقديم التسهيلات اللازمة لهم بدون أي تشدد أو مصاعب في التمويل والإقراض، الأمر الذي سيكون له أثره الفاعل في تشجيع رواد الأعمال.



اهتمام واسع

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ولفت سعيد المري، نائب المدير التنفيذي في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى أن المشاريع الناشئة في الدولة تتلقى اهتماماً واسعاً من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الدعم من قبل «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في إمارة دبي تتيح الدعم بمختلف أشكاله، ولا يقتصر فقط على الدعم المالي؛ بل يتخطاه إلى الدعم الاستشاري والمعنوي والتوجيه وغيرها.

وأوضح: إن المؤسسة حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع مختلف شركائها، وفي مقدمتهم «صندوق خليفة»، الذي يعنى بتعزيز ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها التعاون الاستراتيجي مع الصندوق وغيره في شتى الفعاليات، التي باتت تشكل حدثاً محورياً للعديد من الشباب المواطن الذي يبحث عن فرصة؛ لتحقيق أفكاره ودعم آماله المهنية وطموحاته.

من جانبه، أكد سعود الدرمكي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريمير للسفر والسياحة» أهمية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية لرواد الأعمال، موضحاً: إن من شأنها أن تعزز الثقة لدى رواد الأعمال، وتدفعهم إلى العمل في القطاع الخاص، وإطلاق المشاريع التي تتلاءم مع تخصصاتهم، وتلبي طموحاتهم، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً من الجهات الحكومية في تقديم الدعم والتحفيز؛ عبر إشراك أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في المعارض والفعاليات الداخلية والخارجية والترويج للشركات الناشئة والتعريف بها، مما يفتح الأسواق الخارجية أمامها، ويتيح فرصاً للتوسع والانتشار.

وذكر الدرمكي أن من المهم تقديم كل الدعم والرعاية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، خاصة أن مشاريعهم تكون في بدايتها، وتحتاج إلى هذا الدعم؛ لتواصل النمو والنجاح الذي يضمن لها الاستمرارية، لافتاً إلى أن الدعم المادي المقدم من الجهات المعنية يدعم المشاريع بشكل جيد، مؤكداً أهمية الدعم المعنوي؛ عبر إيلاء شركات ومشاريع رواد الأعمال الاهتمام والتعامل معها سواء من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص؛ عبر شراء المنتجات وإعطائها الأولوية في المناقصات، مما سيكون له أثره الإيجابي في إنجاح هذه المشاريع، وتوسعها بالمستقبل.



غياب البنوك



كما أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن هناك مؤشرين أساسيين فيما يخص النشاط التجاري، الأول مؤشر سهولة مزاولة الأعمال، والثاني مؤشر كُلفة مزاولة النشاط التجاري، وهما يعدان مهمين لأي عمل تجاري يقدم عليه المستثمرون أو رواد الأعمال، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات حريصة على سهولة مزاولة الأعمال، وتطوير إجراءات التراخيص والقوانين، وجذب الاستثمار الأجنبي، وقوانين أخرى تسهل الإجراءات، ومبادرات عديدة على المستويين (الاتحادي والمحلي)؛ من أجل تقديم الدعم والتسهيلات لأصحاب الأعمال؛ عبر الإعفاءات الخاصة بالرخص التجارية الجديدة لمدة سنتين، وتخفيض العديد من الرسوم في العديد من الجهات الحكومية، مما يسهم في تخفيض كُلفة الأعمال بالدولة.

وأوضح العوضي: إن رواد الأعمال هم المستفيد الأكبر من حيث سهولة مزاولة الأعمال أو التخفيضات والإعفاءات التي حدثت على الرسوم والتراخيص؛ لكن يوجد دور كبير يلقى على عاتق البنوك الغائبة عن تمويل قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات حكومية تمول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لكن هناك عزوف من قبل المصارف والبنوك عن تمويل هذه المشاريع، وفي حال وجود التمويل البنكي فإنه مكلف، ويؤدي إلى نفور أصحاب المشاريع من التعامل مع تلك البنوك، مشدداً على أهمية أن تتولى البنوك دورها في تمويل هذه المشاريع؛ عبر قروض ميسرة منخفضة التكاليف بإجراءات مبسطة لدعم القطاع، وأن تمارس البنوك دورها التنموي في دعم أصحاب ورواد المشاريع.



غياب الثقة المحلية



وبدوره، أكد فاهم الماس مؤسس شركة «الماس للروبوتات» الناشئة أن أبرز تحديات المشاريع الناشئة في الإمارات هي ثقة الناس والمؤسسات والشركات بالمنتج الإماراتي، ليتمكن حينها من منافسة المنتج الأجنبي، مشيراً إلى أن هناك منتجات إماراتية باستطاعتها فعلاً منافسة المنتجات الأجنبية في الكثير من القطاعات، داعياً إلى مراجعة الشركات لثقتها وتعاونها مع المشاريع الناشئة المحلية.

وأشار إلى أن قضية تمويل الشركات الناشئة لا بد أن تتم دراسته وأن يكون ذكياً؛ حيث إنه ليس من الضروري أن تقدم مبالغ تمويلية ضخمة، إنما الأساس يكمن في طبيعة المنتج، وكيفية إنتاجه وتسويقه ونوعيته، ليصل إلى أكبر عدد ممكن، وحينها لن تقف تحديات التمويل عائقاً أمام نجاح هذا المنتج.

ولفت إلى أن الحوافز والتسهيلات التي قدمت وتقدم باستمرار للشركات الناشئة في الدولة، سواء للمواطنين أو الوافدين تعد إيجابية لكل الأطراف، بما تخلقه من فرص كبيرة للتنافسية والتكامل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القطاع بشكل عام في الإمارات، وهو الأمر المستهدف من قبل جميع الجهات.



ما هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟



تشير دراسة ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى أن تعريف هذا النوع من المشاريع والشركات يعتمد على حسب القطاع؛ إذ إن الشركة متناهية الصغر في قطاع التجارة، هي أية شركة بها 9 موظفين أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 9 ملايين درهم أو أقل، في حين أن الشركة الصغيرة هي أية شركة بها 35 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها 50 مليون درهم أو أقل، والشركة المتوسطة هي أية شركة بها 75 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 250 مليون درهم أو أقل، في حين أن أي شركة لديها أكثر من 75 موظفاً أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 250 مليون درهم تعد كبيرة.

أم في قطاع الصناعة، فإن الشركة متناهية الصغر هي أية شركة بها 20 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 10 ملايين درهم أو أقل، والشركة الصغيرة هي أية شركة بها 100 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها 100 مليون درهم أو أقل، والشركة المتوسطة هي أية شركة بها 250 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 250 مليون درهم أو أقل، في حين أن أي شركة لديها أكثر من 250 موظفاً أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 250 مليون درهم تعد كبيرة.

وفي قطاع الخدمات، فإن الشركة متناهية الصغر هي أية شركة بها 20 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 3 ملايين درهم أو أقل، والشركة الصغيرة هي أية شركة بها 100 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها 25 مليون درهم أو أقل، والشركة المتوسطة هي أية شركة بها 250 موظفاً أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 150 مليون درهم أو أقل، في حين أن أي شركة لديها أكثر من 250 موظفاً أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 150 مليون درهم تعد كبيرة.