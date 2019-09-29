شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبك» و«أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

كانت، ومازالت، التدخلات الحكومية في الأسواق، ممارسة تقليدية اعتيادية شائعة منذ ما قبل التدويل العميق للعلاقات الاقتصادية الدولية بفضل ثورتي المواصلات والاتصالات في القرن الثامن عشر. وكانت جميع الأطراف المشاركة في التجارة الدولية، تقريباً تزاول مثل هذا النشاط التدخلي. ومن بعض أمثلة هذه التدخلات، تدخل البنوك المركزية في أسواق العملات، إما لتخفيض سعر صرف العملة الوطنية بغرض خفض قيمة المنتجات الوطنية للبلاد وبالتالي زيادة تنافسيتها وجاذبيتها التصديرية، أو تعلية سعر الصرف بغرض تخفيض قيمة الواردات السلعية ما يخفض الأسعار محلياً ويخفض بالتالي معدل التضخم (في إطار سياسة اقتصادية وطنية محددة ومرحلية)، أو تدخل السلطات القائمة على الشؤون المالية من خلال دعم بعض المنتجات لرفع قدرتها التنافسية، أو فرض مختلف أنواع القيود الكمية وغير الكمية على بعض السلع المستوردة لحماية المنتجات الوطنية النظيرة.

لما كان ذلك، فإن منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» (14 دولة هي: الجزائر، أنغولا، الإكوادور، غينيا الاستوائية، الغابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، الكونغو، السعودية، الإمارات، وفنزويلا)، حين تقوم بتنسيق سياساتها الإنتاجية البترولية للحيلولة دون تعريض سلعتها الاستراتيجية (النفط) للمضاربات الضارة (كما هي حال البنوك المركزية التي تحرص على إبعاد عملاتها الوطنية عن خطر المضاربات عليها)، وتقلبات السوق بذات الأثر المعاكس في هذه السلعة ومردودها المالي الذي يشكل عصب جانب الإيرادات في موازناتها العامة - نقول بأن «أوبك»، والحال هذه لن تكون استثناء في هذا المجال.

كان هذا هو محور ورقة عرضناها خلال حلقة نقاشية مكرسة للعلاقات الاقتصادية الخليجية الأمريكية، تعليقاً على محاولة الكونغرس وبعض أوساط الإدارة الأمريكية، السير قدماً في تفعيل ما يسمى ب«قانون منع كارتيلات إنتاج النفط وتصديره» (No Oil Producing and Exporting Cartels Act - NOPEC)، الهادف إلى تجاوز القانون الفدرالي الذي يحظر مقاضاة الحكومات الأجنبية على خلفية تسعيرها الضار للسلع وعدم امتثالها لقوانين مكافحة الاحتكار الفدرالية، وذلك بالسماح بمقاضاة الحكومات الأجنبية والكارتيلات الدولية مثل منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بدعوى تلاعبها بأسعار منتجاتها بصورة ضارة للمستهلك الأمريكي.

فقد بينَّا للجانب الأمريكي بأن تحديات جمة باتت تواجه اليوم العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي أُرسيت بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من منتصف القرن الماضي، وتكرست رابطتها مطلع ثمانينات القرن الماضي بعد إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد برزت هذه التحديات بصورة خاصة بعد الأزمة المالية /‏الاقتصادية العالمية صيف عام 2008، حيث صار البعد السياسي يزحف ويتقدم على البعد الاقتصادي لهذه العلاقة، والذي نعزوه جزئياً إلى الضائقة المالية التي أضحت عليها الولايات المتحدة، إضافة إلى - وهذا أيضاً عامل مهم - التطور النوعي الذي أحدثته طفرة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة في ميزان قوى الطاقة في العالم، وهي طفرة، كما صار معلوماً، أعادت الولايات المتحدة إلى أسواق صادرات النفط والغاز العالمية كأكبر منتج للنفط في العالم (12.16 مليون برميل يومياً - بحسب رويترز نقلاً عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبخلاف النفط الذي مازالت الولايات المتحدة مستورداً صافياً له (الفرق بين الصادرات والواردات النفطية)، حيث مازالت الواردات النفطية تؤمِّن 19% من احتياجات البلاد من النفط (بيانات 2017) - فإنها في نفس العام المذكور (2017)، أصبحت مصدِّراً صافياً للغاز بواقع 9.9 مليار قدم مكعبة يومياً (منها 7,7 مليار بواسطة الأنابيب إلى كندا والمكسيك)، و4 مليارات قدم مكعبة بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ويبدو أن هذه المستجدات النفطية والغازية في الولايات المتحدة، قد أغرت مؤسسة الحكم في الولايات المتحدة لاستثمارها وتوظيفها في اتجاهات، بعضها محض اقتصادية ومالية وبعضها ذات أثر جيوسياسي، بغرض إدراجها كورقة قوية رابحة في معركة الدفاع عن «نظام الامتيازات» الذي توفره لها حالة القطبية الأحادية، وهو النظام الذي تمتعت به واشنطن في العلاقات الاقتصادية الدولية، عملياً، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.