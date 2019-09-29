شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: مسابقة مصرية فرنسية بالفاهرة لريادة الأعمال منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إقامة مسابقة لريادة الأعمال فى مصر تحت رعاية شركات فرنسية رائدة في منتصف أكتوبر المقبل وتستمر المسابقة حتى فبراير المقبل موعد إعلان النتائج.

وبشأن زيارة وفد رفيع من الوزارة لفرنسا مؤخرا، قال إنها انقسمت لعدة محاور منها زيارة الأكاديميات المهمة للتعاون معهم بمجال التنمية البشرية، كما التقينا مع وزير الاتصالات الفرنسى وبحثنا ملفات للتعاون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش قمة تكنى سوميت لريادة الأعمال و التى تستضيفها مكتبة الإسكندرية، أن المسابقة تهدف إلى خلق مجموعة من الحلول و النظم في الرعاية الصحية و التكنولوجيا المالية و المدن الذكية و ذلك تحت رعاية شركات عالمية.

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وتابع بالقول: "إن وفد الوزارة اتفق مع شركات فرنسية مثل اورنج وفاليو وطلب من الأخيرة تعيين عدد أكبر من المهندسين بمجال الاسطوانات المدمجة، اما أورنج فقد تحدثنا معهم عن تعاون اكثر فاعلية بمجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف ان وفد الوزارة التقى مجموعة شركات فرنسية، وشهد اللقاء استعراض المبادرة الخاصة بصناعة وتصميم الالكترونيات، و الحوافز الخاصة بالتصنيع المحلي و الكوادر الماهرة من المهندسين.