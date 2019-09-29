شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للنقل" البحرى تتابع مشروعات تطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ونبيل دويدار ، عضو مجلس الادارة المتفرغ لشئون النقل البحري مشروع تطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

تابع رئيس القابضة - بحسب الموقع الرسمى للشركة - الأعمال بالشركة ، وتفقد محطة الحاويات والأرصفة والساحات ومعدات التشغيل والساحة الخارجية الجديدة وقطاع تداول البضائع وذلك بهدف الوقوف على أبرز التطورات التى تمت بالشركة مؤخرا ،وذلك بهدف رفع القدرة الاستيعابية للشركة فى تداول الحاويات وتحسين قيمة الإيرادات والأرباح التى لا تتناسب مع اسم وحجم الشركة .

وشهدت الشركة الفترة الماضية أعمال تطوير منها تعميق وتطوير رصيف الحاويات بطول 950 متر لزيادة العمق من 14 م إلى 16م وزيادة الغاطس المسموح به لاستقبال السفن من 13.2م الى 14.6م، وأصبحت المحطة قادرة على استقبال سفن الحاويات حتى الجيل الرابع عشر (حمولة 14 ألف حاوية) بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

كما حدثت معداتها باضافة عدد (6) ونش ساحة عملاق ، بتكلفة 9 ملايين دولار بحمولة 40 طن لكل ونش ليصبح عدد أوناش الساحة العملاقة بالمحطة 28 ونشا.

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