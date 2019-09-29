"التمثيل التجارى": 52.5 % ارتفاعا فى التبادل التجارى مع كوريا العام الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز التمثيل التجارى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5 %، إذ سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.
وأشار الجهاز فى تقرير له ، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.
وتستضيف القاهرة، مطلع الأسبوع المقبل، وفدا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة فى مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى، واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وبحث فرص الاستثمار، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، بحسب بيان رسمى لوزارة الصناعة.
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