"الموارد الأساسية" تتصدر القطاعات المتراجعة بالبورصة بنسبة انخفاض 14.6%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، وتصدر قطاع الموارد الأساسية القائمة بنسبة انخفاض 14.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 10.3%، تلاه قطاع الكيماويات بنسبة 9.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.2%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 8.8%، فقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8%. كما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.3%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 3.4%، وأخيراً قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.3%.

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