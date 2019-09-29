شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 15.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، أعقبه "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 145 مليون ورقة، وقيمة تداول 279.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 44.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 262.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 122.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 253.3 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 13.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 175.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 19.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 173.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 295.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 160.4 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 6.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 155.8 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة حديد عز" بحجم تداول 16.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 137.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 6.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 136.9 مليون جنيه.