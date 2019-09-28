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الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة نتيجة مناقشات أمريكية بتقييد الاستثمارات في الصين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة متأثرة بأنباء عن أن البيت الأبيض يناقش تقييد الاستثمارات في الصين مما يعني احتمالية تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.


وكشفت "بلومبيرج" في تقرير عن أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.


وسوف تنطلق الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الأمريكية يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول.


وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 55.91 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.8%، وبلغ أعلى سعر عند 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.7 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 1.3% وأغلق عند 61.91 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.


وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 26820 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 27012 نقطة وأقل مستوى عند 26715 نقطة.


وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 7939 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 8051 نقطة وأقل مستوى عند 7890 نقطة.


أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2961 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 2987 نقطة وأقل مستوى عند 2945 نقطة.

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