شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تستقر لكننها تسجل خسائر هذا الأسبوع بنحو 19% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة لكنها كانت تميل إلى الارتفاع، ورغم ذلك، فإن الريبل استقرت بشكل سلبي، بينما ارتفعت "بتكوين" بعد تسجيل خسائر هذا الأسبوع بنحو 20%.



ومنذ أغسطس/آب، شهدت العملات الرقمية تقلبات حادة حيث قفزت "بتكوين" وقتها أعلى 14 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانونت الثاني 2017، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حتى وصلت أدنى عشرة آلاف دولار.



أما الريبل، فقد سجلت خسائر هذا الأسبوع بنسبة 19%، في حين سجلت إثريوم خسائر هذا الأسبوع بنسبة 24%.

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هذا، وتعرضت العملات الرقمية لضغوط هذا الأسبوع بسبب التصريحات الأوروبية المناهضة للعملة الرقمية "ليبرا" التي تخطط "فيسبوك" لطرحها في العام القادم.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت الريبل بحلول الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.24 دولار، وسجلت أعلى سعر يوم الجمعة عند 0.25 دولار وأقل سعر عند 0.23 دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 1.4% إلى 8198 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 8310.5 دولار وأقل سعر عند 7883.4 دولار.