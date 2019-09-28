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شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تعتزم قريبا افتتاح مرك للحوسبة السحابية في بولندا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جوجل" الجمعة عن خطة لافتتاح مركز جديد للحوسبة السحابية في العاصمة البولندية "وارسو" لخدمة عملائها في وسط وشرق القارة الأوروبية.
وتعد هذه الخطوة ضمن الخطوات التوسعية الاستثمارية التي تنفذها "جوجل" من خلال افتتاح مراكز للبيانات، فمنذ أيام قليلة، أعلنت الشركة أنها ستستثمر 3.3 مليار دولار في مراكز بيانات بأوروبا.
وتشغل "جوجل" مراكز للحوسبة السحابية في نحو عشرين منطقة مختلفة، وتعد "وارسو" من أكثر المناطق الواعدة بالنسبة لمحرك البحث الإلكتروني.
وكشفت "جوجل" عن شراكة مع شركة مزودة للحوسبة السحابية في بولندا كي يكون لها شريكا محلياً يساعدها على الوصول بدرجة أكبر إلى العملاء.
وتشهد بولندا بالفعل توسعا ونموا سريعا نحو التحول الرقمي مما يرشحها كي تكون محورا تكنولوجيا في أوروبا تهفو إليه المزيد من الشركات من "وادي السليكون" ومن غيره.
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