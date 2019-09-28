شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. "الاتصالات": الاستثمار بالشركات الصغيرة 171 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى المحلى والعالمى اليوم السبت 28 -9 – 2019 مجموعة من الأخبار والاحداث الهامة، ومنها أن الحكومة تشترى 46.3 ألف قنطار قطن بقيمة 95 مليون جنيه من مزارعى الصعيد، وإعلان وزارة الاتصالات عن حجم الاستثمار بالشركات الصغيرة 171 مليون دولار بنسبة نمو 23%، واعلان السفير الصينى الجديد بالقاهرة عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات لـ15مليار دولار، وتراجع أسعار الذهب لجنيه عن أسعار أمس.

الحكومة تشترى 46.3 ألف قنطار قطن بقيمة 95 مليون جنيه من مزارعى الصعيد

كشفت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ورئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خصصت نحو 450 مليون جنيه لشراء الاقطان من مزراعى الصعيد خاصة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام .

المالية تفتتح 3 مراكز ضريبية وجمركية مدمجة قبل نهاية العام لتحفيز الاستثمار

أكد وزير المالية، أن المراكز الضريبية المدمجة تُعد أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتيسيرها وميكنتها، حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة، ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية والرسوم الجمركية.

جهاز المشروعات الصغيرة يقيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمشاركة 500 عارض

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (معرض تراثنا) الذى يعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية التى تقام بمصر، حيث يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر، ويشارك فيه اكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية.

الاستثمار تشارك فى جلسة "التمويل من أجل التنمية" بنيويورك

مثلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مصر فى جلسة رفيعة المستوى حول التمويل من أجل التنمية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، بحضور تيجانى محمد باندى رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ونانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا،

"الاتصالات": حجم الاستثمار بالشركات الصغيرة 171 مليون دولار بنسبة نمو 23%

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والمبتكرين، لخلق المناخ الملائم لنمو العمل الابتكارى الذى يمثل العماد الأساسى لتكنولوجيا المعلومات،

شعبة الاقتصاد الرقمى: تدريب 2000 عامل بالحسابات الآلية بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كشف المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة دربت 2000 من العاملين فى الحاسبات الآلية فى عدد من المحافظات وخاصة الصعيد ويعملون فى 300 شركة ويصل قيمة التدريب إلى 2.5 مليون جنيه بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ٠

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وزارة الاتصالات: لا صحة لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات

ال مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش قمة تكنى سميت، إنه لا صحة لما تردد من أنباء عن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، مشيرا إلى أن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح.

السفير الصينى الجديد بالقاهرة: نتطلع لزيادة استثمارتنا بمصر لـ15مليار دولار

كشف السفير الصينى الجديد بالقاهرة لياو لى تشانج عن تطلع بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مؤكداً أن هناك اتجاهاً لرفع الاستثمارات الصينية فى مصر من 7 مليارات دولار لـلضعف، أى نحو 15 مليار دولار، مشيدًا بالأسواق المصرية واستقرارها.

أسعار العملات اليوم السبت 2019 ـ 9 ـ 28 فى مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 28-9-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

سعر الدولار فى البنك الاهلى اليوم السبت 28-9-2019

سجل سعر الدولار اليوم السبت 28-9-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.25جنيها للشراء، و16.35 جنيه للبيع وفق أسعار أول أمس الخميس، لعدم فتح التعامل على العملات بصفة عامة خلال أيام العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

سعر اليورو اليوم السبت 28-9-2019

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 28-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.75 جنيه للشراء، و17.92جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات أول أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 فى مصر

كشف شريف فايق عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية أن أسعار الذهب سجلت اليوم السبت 28-9-2019 هبوطا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط، قياسا على الأسعار التى سجلها سعر الذهب أمس الجمعة، والتى شهدت هبوط جنيهين.