6447 أرضا مجانية عبر بوابة «سكني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية، توفر 6447 قطعة أرض مجانية تتوزع على 4 مناطق، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها شهريا عبر بوابته الالكترونية، ليتاح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج «سكني» أمس أنه فعل خاصية الحجز الالكتروني للأراضي المجانية، إذ يمكن للمستفيدين استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبينا أنه يتيح لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الالكتروني.

وأشار إلى أنه جرى تفعيل هذه الخاصية لـ6 مخططات جديدة يجري استكمال أعمال التطوير في 3 منها، وبدأ التسليم في الثلاثة الأخرى، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط «مشروع تثليث» في منطقة عسير ويوفر 1017 قطعة أرض، وفي منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع «واحة العرضية» بمحافظة العرضيات، والذي يضم 461 قطعة أرض مجانية، إضافة إلى مخطط «الرفاة» ويحتوي على 767 قطعة أرض.

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كما تضمنت مخططين في منطقة الرياض يوفران نحو 700 قطعة أرض، تشمل مخطط «مركز شلاح» الذي يوفر 237 أرضا بمحافظة الرين، ومخطط «العمق» ويوفر نحو 446 أرضا بمحافظة الرين، إضافة إلى مخطط «ضاحية الملك عبدالله 10» في منطقة جازان، والذي يوفر 3519 قطعة أرض.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق البرنامج، منها 50 ألف قطعة مجانية جرى تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

6 مخططات سكنية جديدة:

3 مخططات جار استكمال أعمال التطوير فيها

3 مخططات بدأ تسليم الأراضي للمستفيدين

توفر 6447 قطعة أرض مجانية:

تتوزع إلى: