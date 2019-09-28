«ريبورتاج» تقدم 10% خصماً على مشاريعها في أبوظبي ودبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت ريبورتاج للعقارات، عن طرح عرض يشمل استفادة المشترين بكافة مشاريع الشركة من الحصول على خصم بنسبة 10%، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الحالي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات إن العرض يسري على كافة مشاريع الشركة قيد الإنشاء، تزامناً مع معرض سيتي سكيب دبي، موضحاً أن «ريبورتاج» تباشر تطوير عدد من المشاريع الرائدة في أبوظبي ودبي، والتي تضيف آلاف الوحدات السكنية الجديدة للسوق.

وأكد سليمان أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين فور الكشف عن عرض الخصومات بنسبة 10%، مشيراً إلى حرص «ريبورتاج» على توفير عروض خاصة متنوعة ومبتكرة تناسب كافة الفئات من المشترين، وتضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثماراتهم بالسوق العقاري.

وذكر سليمان أن الشركة كشفت مؤخراً بالتعاون مع شركة كونتيننتال للاستثمار عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان» بمنطقة دبي لاند، والذي يضم 349 فيلا.

وأوضح أن الشركة تباشر في أبوظبي تنفيذ مشروع «الواحة ريزيدنس 1»، في مدينة مصدر، والذي يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً، بنسبة إنجاز تتجاوز 25%، مشيراً إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، ويمتد على مساحة 8371 متراً مربعاً.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك إنشاء مشروع «الواحة ريزيدنس 2» في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلاً عن الاستعداد لبدء إنشاء مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر، والذي سيوفر نحو 420 شقة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأوضح أن الشركة تباشر أيضاً تطوير مشروع «الراحة لوفت 1» ويوفر 164 وحدة، كما تباشر تطوير «الراحة لوفت 2» .