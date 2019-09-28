شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تدريب 25 ألف شاب بنهاية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تشهد تحولا رقميا غير مسبوق، حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية فى محافظ بورسعيد كمشروع تجريبى والتى من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالى إلى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.

وأضافت الوزارة فى لقاء صحفى على هامش قمة ريادة الأعمال التى تستضيفه مكتبة الإسكندرية "تكنى سميت"، أنه يتم السعى نحو إقامة الهيكل التقنى الذى يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التى تقيمها الوزارة، وذلك فى إطار العمل على تحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره فى منظومة التحول الرقمى الذى يعد الأكبر فى تاريخ الميكنة وأتمتة الأعمال فى مصر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تدريب 10 ألف شاب مع نهاية العام الحالي، على أن يتم تدريب 15 ألف شاب خلال العام المقبل من خلال معاهد التدريب التابعة للوزارة والمنصة الرقمية التى تتضمن 150 ساعة من المحاضرات المتخصصة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات مثل الأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء وسلسلة الكتل.

وافتتحت الوزارة معرض "تكنى سميت" Techne Summit، الذى شمل مشروعات شباب المبدعين والشركات الناشئة؛ حيث أشادت بما شهدته من تنوع فى المشروعات ومن أفكار مبتكرة تعكس المستوى المتميز للشباب المبدع؛ داعية الشباب إلى مزيد من العمل على تطوير أفكارهم، موضحا البرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاحتضان الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.