شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إنشاء مجمعات للإبداع فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات صحفية على هامش قمة تكنى سميت لريادة الأعمال، التى تستضيفها مكتبة الإسكندرية، إنه يتم العمل على إقامة مراكز لدعم ريادة الأعمال فى الجامعات فى 6 محافظات لمساعدة المبدعين فى تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات.

وكشفت الوزارة فى تصريحات صحفية على هامش قمة تكنى سميت لريادة الأعمال والتى تستضيفها جامعة الإسكندرية، عن إنشاء مركز جديد فى القاهرة على غرار نظير له فى فرنسا بما يتيح التفاعل والعمل البناء بين كافة أطراف المنظومة من شركات عالمية وهيئات حكومية، وشركات مدربة، وشركات صغيرة وأصحاب الفكر الخلاق.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال ادراج محور ضمن مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم شباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة.

كما تم توقيع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليقدم خدماته من خلال مكاتب البريد التى تصل إلى 4000 مكتب على مستوى الجمهورية حيث يمكن من خلالها التقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على قرض ميسر لبدء مشروع، وذلك بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستضم مركزا للبحث والتطوير العملى وريادة الإبداع .