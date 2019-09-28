شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. وسبيد ميديكال بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون ورقة بقيمة قدرها 4.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 363 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث حق الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة-3، بحجم تداول بلغ 27 مليون ورقة، وبقيمة 713 ألف جنيه.

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وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، جينيال تورز، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 200 ورقة بقيمة 520 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 135 ورقة بقيمة 321 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 7.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 980 عملية خلال الأسبوع الماضى.