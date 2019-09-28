شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 21.7 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 327.9 مليون ورقة، بقيمة 941.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 394.8 مليون ورقة بقيمة 714 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 54.8 مليون ورقة بقيمة 332.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 303.8 مليون ورقة بقيمة 254.2 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 39 مليون ورقة منفذة بقيمة 243.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 45.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 206.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 37.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 188 مليون جنيه، ثم قطاع التكنولوجيا بحجم تداول 19.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 176.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 34.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 169.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 30 ألف ورقة بقيمة 1.6 مليون جنيه.