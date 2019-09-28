شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: لا صحة لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش قمة تكنى سميت، إنه لا صحة لما تردد من أنباء عن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، مشيرا إلى أن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح.

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وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش قمة "تكنى سميت" لريادة الأعمال التى تستضيفها مكتبة الإسكندرية، أن الشركة المصرية للاتصالات كيان واحد، مضيفا أيضا بشأن ما تردد بطرح حصة جديدة فى البورصة، أن الشركة المصرية للاتصالات أصدرت بيان بهذا الشأن أكد فيه انها لن تطرح حصة جديدة فى البورصة على المدى القصير.

وانطلقت اليوم بمكتبة الإسكندرية الدورة الخامسة لقمة "تكنى سميت" بمدينة الإسكندرية والتى تقام فى الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وبمشاركة وزازة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وايتيدا، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـى والتكنولوجيـا.