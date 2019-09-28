شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": حجم الاستثمار بالشركات الصغيرة 171 مليون دولار بنسبة نمو 23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والمبتكرين، لخلق المناخ الملائم لنمو العمل الابتكارى الذى يمثل العماد الأساسى لتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشباب من تحويل أفكاره الخلاقة إلى منتجات وشركات تسهم فى النمو الاقتصادى وتخلق المزيد من فرص العمل، وتكرس من ريادة مصر فى المنطقة فى مجال ريادة الأعمال.

وأضافت أن مصر تعد ثانى أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى حجم الاستثمارات ،التى يتم جذبها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرة إلى أن هناك حراك كبير فى هذا المجال، حيث شهد العام الماضى تأسيس 1500 شركة جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و9 استحواذات من شركات عالمية لشركات مصرية، وبلغ حجم الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 171 مليون دولار بنسبة نمو عن العام الذى سبقه بنحو 23%.

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جاء ذلك فى كلمة الوزارة خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض "تكنى سميت" Techne Summit الذى يعقد فى الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجارى فى مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـى والتكنولوجيـا، واتحاد غرف البحر المتوسط،

وأضافت الوزارة أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تساهم بنحو ثلث إجمالى الناتج المحلى فى مصر، و38% من إجمالى عدد الوظائف فى سوق العمل المصري.

وأكدت على تبنيها للعديد من السياسات الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر ودعم الابداع التكنولوجى فى ربوع الوطن، حيث اتفقت الوزارة مع الحكومة الفرنسية على اطلاق مسابقة فى ريادة الأعمال ،فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تخصصات الرعاية الصحية والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية.