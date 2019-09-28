شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى الجديد بالقاهرة: نتطلع لزيادة استثمارتنا بمصر لـ15مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير الصينى الجديد بالقاهرة لياو لى تشانج عن تطلع بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مؤكداً أن هناك اتجاهاً لرفع الاستثمارات الصينية فى مصر من 7 مليارات دولار لـلضعف، أى نحو 15 مليار دولار، مشيدًا بالأسواق المصرية واستقرارها.

وأضاف السفير الصينى، على هامش افتتاحه فعاليات النسخة السادسة من المعرض الصينى المصرى للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، أن حكومة بلادة اتخذت إجراءات استثمارية لدعم المنتجات الصينية بالأسواق المصرية، مؤكداً أن هناك اتجاهاً بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم المستثمرين الصينيين فى مصر بمزيد من عوامل الجذب الاستثمارى.

وكشف تشانج أن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الصينيين لزيارة مصر والتطلع لمزيد من التعاون، مشيداً بالتقارب لمصرى الصينى مؤخرًا، وأن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتى إيمانًا بالفرص الواعدة فى السوق ولثقتها الشديدة فى مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

وأضاف السفير الصينى بالقاهرة أن المعرض يهدف لنقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار فى الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية لتحويل مصر لمركز لوجستى وتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقى والشرق الأوسط.

وأشار السفير الصينى إلى أن المعرض يهدف لدعم الاقتصاد المصرى وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التى تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس،إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التى أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد.

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وأشار إلى أن المعرض هذا العام يأتى مختلفًا، ويضم أكثر من 300 تخصص صناعى متنوع فى كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التى تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصينية، والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.

ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف لتسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصرى، وريادة المنتج المحلى عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى فى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل خاص، ويهدف المعرض بشكل واضح للنهوض بالقطاع الصناعى المصرى وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويضم المعرض قطاعات «الملابس-الغزل والنسيج- الأدوات الصحية- الأجهزه الكهربائية- الأدوات المنزلية- مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة- العدد والآلات- خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة- المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية».