شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتدخل لوقف خسائر 53 شركة قطاع أعمال بمنع المكافآت عن الشركات الخاسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة قطاع الأعمال العام منع صرف أى مكافآت لمجالس إدارات الشركات الخاسرة، وكذلك للعاملين بالشركات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام لـ" الخليج 365"، أن الوزير أصدر تعليمات لرؤساء الشركات القابضة، بمنع صرف مكافآت لمجالس، وعمال الشركات التابعة الخاسرة، فى محاولة لإصلاح مسار تلك الشركات والحفاظ على المال العام، موضحا أن عدد الشركات الخاسرة يبلغ 53 شركة خسرت 7.2 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 فيما تبلغ خسائر حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه.

ووصف المصدر القرار "بأنه غير المسبوق وتأخر لسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة تركز على انتشال 24 شركة من الخسارة التى تمثل نحو 85% من مجمل خسائر الشركات كلها.

جدير بالذكر أن خطة الحكومة لإنقاذ الشركات تضم 5 محاور أساسية، هى: استغلال الشركات التى تحقق أرباحاً، والتعامل الفورى مع الشركات التى تحقق خسائر فادحة، والتعامل مع الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، والإصلاحات الإدارية وتأهيل العنصر البشرى لضمان كفاءة وحوكمة الشركات.