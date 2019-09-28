شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ايتيدا" :تكنولوجيا المعلومات تعمل دورا هاما فى تحفيز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلى متابعتها لقمة "TECHNE Summit" على مدار السنوات الماضية والتطور والنمو الذى تحققه كل عام.

جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للقمة، والتى أصبحت واحدة من أهم مؤتمرات رواد الأعمال والإبداع والابتكار فى مجالات التكنولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة.

وأكدت أن قمة هذا العام وغيرها من الأحداث والمؤتمرات هى بمثابة مرآة تعكس بكل وضوح نضج وتطور مناخ ريادة الأعمال والابتكار والإبداع بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر والذى حقق نموًا ملحوظًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وذلك نتيجة توافر العنصر البشرى والجهود المبذولة سواء من جانب القطاع العام أو الخاص والتى تهدف إلى تحسين مناخ هذا القطاع الحيوي.

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وأوضحت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤمن إيمانا راسخا بالدور الفعال الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحفز على الابتكار ونمو مناخ ريادة الأعمال وقد تجلى ذلك فى إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لبرامج لاحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة منذ أكثر من 12 عاما ومن خلال إنشاء مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) عام 2010، وتلاه العديد من مسرعات الأعمال من القطاعين العام والخاص، وحاضنات الأعمال، وظهور واهتمام صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل المختلفة بهذا الاتجاه فى مختلف القطاعات.

وأكدت أن الهيئة لا تزال تضع محور دعم الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتها وخطة عملها وذلك من خلال سلسة من البرامج والمبادرات المتنوعة التى تستهدف مختلف الفئات بدءا من برامج موجهه لطلبة الجامعات ووصولا ببرامج دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك فى إطار شراكة إيجابية وعلى مستوى وقدر المسئولية لبناء هوية مصر التكنولوجية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمى للإبداعات التكنولوجية عالية القيمة.

وفى كلمتها، تقدمت بالشكر لكل من ساهم وشارك فى تنظيم قمة تكنى سميت وخاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بفضل ما تقدمه من دعم ومساندة للخطط التنموية التى يقوم بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تقدم فرصًا كبيرة للتواصل مع مختلف الجهات المعنية بدعم رواد الأعمال والمبتكرين فى مجالات التكنولوجيا.