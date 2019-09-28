إنفوجراف.. الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع بتكلفة 490 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط، المُلخص التنفيذى لتقرير "حصاد مرحلة البناء"، للعام المالى 2018 / 2019، الذى يتم إصداره بصفة ربع سنوية، بدأت منذ الربع الأول من ذات العام، وذلك فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم السبت، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، ما يسهم فى ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقى المستهدف للاستثمار العام.

وأوضحت وزارة التخطيط أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع فى مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.

كما أشارت الوزارة إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه، لافتة إلى قيامها بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات فى إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى السياق ذاته، أكد تقرير وزارة التخطيط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروعا فى برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد عن 3 مليارات جنيه فى 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروعا ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، و78 مشروعا ضمن برنامج "الكبارى والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه فى 16 محافظة.

وبخصوص برنامج "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة" فقد تم الانتهاء من 926 مشروعا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 775 مشروعا ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعا بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه فى برنامج "التحسين البيئى".

وفيما يخص المشروعات القومية أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن أبرز تلك المشروعات تتمثل فى مشروع المزارع السمكية فى بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بنى سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.

كما تناول التقرير المشروعات الآخرى التى تم الانتهاء منها فى العام المالى 2018 / 2019، ففى مجال البترول والثروة المعدنية، تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة كلية 277 مليار جنيه، وفى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تم الانتهاء من 244 مشروعا بتكلفة كلية 76 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 382 مشروعا بتكلفة كلية تزيد عن 40 مليار جنيه فى مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروعا بتكلفة كلية 16.7 مليار جنيه فى مجال خدمات النقل والمواصلات، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروعا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه فى مجال تحسين الموارد المائية والرى.

وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات التعليم، تم الانتهاء من 569 مشروعا بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم الإنتهاء من 9 مشروعات بتكلفة كلية 123 مليون جنيه فى مجال التعليم الجامعى، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعى وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة وتوفير 63 سريرا جديدا بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فى إطار الاهتمام بقطاع الصحة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصرى، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بتكلفة كلية 2.2 مليار جنيه فى مجال تحسين الخدمات الصحية، نتج عنها إنشاء 4 مستشفيات جديدة (أطفال النصر بمحافظة بورسعيد، إسنا والعديسات بمحافظة الأقصر، ومستشفى العجمى النموذجى بمحافظة الإسكندرية)، والانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفى وإضافة 623 سريرا جديدا، وإنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركزا، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، أشار تقرير الوزارة إلى تنفيذ 2585 مشروعا بتكلفة كلية 42.3 مليار جنيه فى محافظات (أسيوط، سوهاج، أسوان، المنيا، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، بنى سويف، الأقصر، الوادى الجديد، قنا)، تشمل الانتهاء من تنفيذ 34 مشروع ضمن برامج تنمية صعيد مصر، بتكلفة كلية بلغت 222 مليون جنيه، كذلك تم توجيه 944 مليون جنيه لعدد 202 مشروع فى محافظات (سوهاج، بنى سويف، المنيا، أسيوط، أسوان) ضمن مبادرة "حياة كريمة" كما تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع فى 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن وذلك فى إطار العمل على تحسين مستوى جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.









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