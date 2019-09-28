"السياحة" ومشاكل التطوير العقارى على أجندة اجتماعات رجال الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد عدد من اللجان النوعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ملفات اقتصادية بحضور مسئولين من الحكومة.
وتستهل لجنة السياحة والطيران المدنى، أجندة الاجتماعات، يوم الأحد بندوة حول "المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على القطاع السياحى فى مصر وسبل معالجته"، وتم دعوة أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة للمشاركة بالاجتماع.
وثانى اللقاءات، اجتماع لجنة التشييد بالجمعية بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول "سبل النهوض بنشاط التطوير العقارى والوقوف على المشاكل والتحديات التى تواجهه وعلى رأسها تأخر وصول المرافق للمشروعات".
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